Fernandez-Calvo hacen historia: Martina se convierte en la campeona más joven de siempre y regresan Coello-Tapia

Un regreso y una primera vez que reescribe la historia del pádel. Si Arturo Coello y Agustin Tapia recuperaron el trono después de no estar en la final de Pretoria, el London Premier Padel P1 coronó por primera vez a Martina Calvo, que con 18 años, 1 mes y 4 días se convirtió en la jugadora más joven de la historia en ganar un título del principal circuito profesional, superando en 20 días el récord de Andrea Ustero, establecido el año pasado en Burdeos.

La pareja formada por Martina Calvo y Claudia Fernandez se convierte en la quinta pareja diferente en ganar un torneo en 2026; Arturo Coello y Agustin Tapia, por su parte, derrotaron a Fede Chingotto y Ale Galan para conquistar su octavo título de la temporada, dejando a sus rivales con seis.

La final femenina disputada en Olympia London tuvo unas campeonas diferentes a las de una semana antes en Pretoria. Si Claudia Fernandez y Martina Calvo se habían quedado a las puertas de conquistar su primer título en Sudáfrica, lo lograron en Inglaterra ante Delfi Brea y Gemma Triay, que también llegaban del triunfo de Málaga.

El partido terminó 7-5 6-3 en 1 hora y 45 minutos, con las cabezas de serie número 4 tomando ventaja al inicio (primero 3-0 y después 4-1), antes de la reacción de las número 1 del cuadro, que sin embargo volvieron a perder su saque a las puertas del tie-break. En el segundo set, Claudia y Martina se escaparon hasta el 5-0; Delfi y Gemma redujeron la diferencia hasta el 3-5, pero no pudieron completar la remontada.

«He cumplido un sueño», dijo Calvo. «He visto muchas finales por televisión y siempre he pensado en cómo sería jugarlas. Ahora espero disputar y ganar muchas más». «Estoy felicísima», añadió Fernandez, ganadora ya de seis títulos en 2024 con Gemma Triay y de otros seis en 2025 con Bea Gonzalez. «En Pretoria las cosas no salieron bien, pero afortunadamente esta vez conseguimos cambiar el final. ¿Y ahora? Ahora vamos a disfrutar de unas merecidas vacaciones».

Si la final femenina duró dos sets, Arturo Coello y Agustin Tapia necesitaron tres para derrotar 6-3 5-7 7-5 a Fede Chingotto y Ale Galan. En el primer set, dos breaks a favor de los número 1 del mundo, que sin embargo cedieron el único break del partido en el undécimo juego del segundo set, permitiendo que los ‘Chingalan’ llevaran el partido al set decisivo.

Pero justo cuando el tie-break parecía poder ser el desenlace natural, Coello y Tapia dieron el golpe definitivo para conquistar su octavo título, después de los logrados en Riad, Cancún, Roma, Valencia, Valladolid, Burdeos y Málaga. «En el primer set jugamos muy bien», reconoció Coello.

«Y lo mismo había sucedido en el segundo, pero Fede y Ale elevaron su nivel. La única manera de ganar era mantener la concentración como hicimos, para celebrar otro título y dedicárselo a todos los que nos han apoyado». «Estamos viviendo unos años increíbles, quizá hemos vivido incluso algunos mejores que este, pero hemos crecido mucho», explicó Tapia. «Lo importante es seguir teniendo las ganas de luchar y ganar».

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