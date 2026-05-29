FEP y Padel Galis sellan una alianza estratégica para impulsar el crecimiento del pádel

La Federación Española de Pádel (FEP) y Padel Galis han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégico con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento, la profesionalización y la innovación del pádel tanto en España como a nivel internacional.

La alianza une a la institución de referencia del pádel español, uno de los mercados más consolidados del mundo para este deporte, con una de las empresas líderes internacionales en el diseño, fabricación e instalación de pistas de pádel.

El presidente de la FEP, Javier Rodríguez Piris, destacó la importancia del acuerdo y aseguró que ambas entidades “unen fuerzas para comenzar un camino marcado por la innovación, la ambición y el crecimiento del pádel”.

Padel Galis, con presencia en más de 85 países y miles de pistas instaladas en todo el mundo, se ha consolidado como una referencia global en el desarrollo de infraestructuras tanto para el pádel profesional como amateur. La compañía ha sido protagonista en algunos de los principales eventos y competiciones internacionales gracias a su apuesta constante por la calidad y la innovación tecnológica.

Por su parte, el CEO de Padel Galis, Juan Larraz, subrayó que este acuerdo “une a dos actores con una misma ambición: seguir impulsando el crecimiento y la evolución del pádel desde España hacia el mundo”.

La colaboración permitirá desarrollar iniciativas conjuntas vinculadas a la mejora de infraestructuras, la promoción del deporte, la profesionalización del sector y la creación de nuevas oportunidades para continuar expandiendo el pádel en nuevos mercados.

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Con esta alianza, la FEP y Padel Galis refuerzan su apuesta por consolidar un proyecto común basado en la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible de un deporte que no deja de ganar protagonismo a nivel global.