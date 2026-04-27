Si no eres feliz con tu pareja, cambia de pareja

Los jugadores siempre dicen que la relación con el compañero o compañera en el pádel es como la de un matrimonio. Empieza con el enamoramiento, después llega la consolidación, de ahí se pasa a la rutina y muchas veces llegan los desencuentros. Antes, hace unos años, lo normal era aguantar, sacrificar la felicidad en pos de la estabilidad. Hoy en día, salvo en algunos casos por falta de valentía o de personalidad, las separaciones están a la orden del día.

Lo que el mundo ha vivido con la llegada de libertades y menos corsés, lo ha vivido el pádel en cuanto se ha internacionalizado y se han palpado importantes cifras económicas. Las mentalidades reacias a cambiar de pareja en medio de una temporada han progresado a ver la permuta de compañeros como una normalidad, incluso una necesidad en cuanto el pádel profesional se ha convertido en un convivir 24/7 con la persona que tienes al lado en el 20x10.

Así que cada dos por tres hay pequeñas revoluciones en el circuito de Premier Padel que se agrandan gracias al efecto dominó que conlleva una ruptura y las consiguientes llamadas a jugadores que no dudan en dar el 'sí' y vivir un nuevo 'enamoramiento' con otro compañero, sin duda la mejor etapa de una pareja.

En esta ocasión quien decidió poner fin a su relación fue Paquito Navarro, todo un veterano que aprovechando que no le estaban saliendo las cosas junto a Fran Guerrero y viendo la crisis que vivían Momo González y Martín di Nenno, optó por llamar al argentino para rememorar tiempos mejores de una dupla que ya existió cuando en enero de 2021 optaron por unir sus caminos. Su proyecto duró hasta octubre de 2022 porque se había apagado la llama de la ilusión y el desgaste de la pareja hizo mella más en la relación que en los resultados.

Paquito quiere volver a sacar la guitarra al lado de Di Nenno / World Padel Tour

Ahora, ambos más maduros, buscarán nuevos retos juntos a partir del Italy Major, del 1 al 7 de junio. Antes, ambos jugadores disputarán la gira americana con los torneos de Asunción y Buenos Aires al lado de sus actuales compañeros.

Ello comportará otros movimientos. Tal y como adelanta Marca y ha confirmado Sport, Momo González será el nuevo compañero de Lucas Campagnolo mientras que Fran Guerrero volverá a jugar al lado de Javi Leal quien no ha encontrado en Pablito Cardona al jugador desequilibrante que era antes de su lesión.

Momo y Di Nenno no han tenido los resultados esperados juntos / Premier Padel

Un nuevo movimiento de fichas que tendrá todavía más consecuencias ya que quedan piezas por colocar en el puzzle como son el propio Cardona o Jairo Bautista. Habrá que ver hasta donde llega esta nueva cascada de cambios en el circuito.

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