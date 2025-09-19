Fede Chingotto será el nuevo presidente de la Asociación de Jugadores (PPA)

La Asociación de Jugadores Profesionales de Padel (PPA), emitió un comunicado oficial donde explica la nueva estructura de la organización después que Álex Ruix dejara el cargo de presidente y Martín di Nenno el de vicepresidente.

El que hasta el momento era vocal, Fede Chingotto, asumirá a partir de ahora el cargo de presidente de la PPA mientras que el vicepresidente será el brasileño Lucas Bergamini quien, junto a Víctor Mena, son los dos jugadores que sustituyen a los dimitidos en la Junta Directiva. Mena será el Vocal mientras que José Antonio Diestro mantendrá su cargo de secretario.

El comunicado oficial

Professional Padel Association (PPA) informa de cambios en su Junta Directiva con el objetivo de seguir reforzando la representatividad y la defensa de los intereses de los jugadores profesionales de pádel.

Tras la reciente decisión de Álex Ruiz y Martín Di Nenno de dejar sus cargos en la Junta Directiva, la Asociación quiere agradecerles de manera sincera su compromiso, dedicación y esfuerzo en esta etapa.

En sustitución de ambos, se incorporan a la Junta Directiva Víctor Mena y Lucas Bergamini, quienes asumen sus nuevas responsabilidades con la firme intención de aportar su experiencia y visión en beneficio de todos los jugadores.

La composición actual de la Junta Directiva, a expensas de su ratificación en la correspondiente Asamblea General, queda de la siguiente manera:

Presidente: Federico Chingotto

Vicepresidente: Lucas Bergamini

Vocal: Victor Mena

Secretario: Jose Antonio Garcia Diestro

Actualmente, se está trabajando en una posible ampliación del número de miembros de la Junta Directiva y en una nueva estructura de gobernanza que permita reforzar la transparencia, la eficiencia y la participación en la toma de decisiones.

Estas medidas serán presentadas y sometidas a la aprobación de los socios en la próxima Asamblea General, momento en el cual también se expondrá el plan estratégico de PPA para el último trimestre de 2025 y el ejercicio 2026.

La PPA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los jugadores y con el desarrollo de un pádel profesional fuerte, unido y sostenible.

De la revolución al silencio

La PPA hacía muchos días que no daba señales de vida después de unas jornadas convulsas en el pádel profesional donde los jugadores se plantaron para reivindicar ser escuchados y que tanto la FIP como Premier Padel les tuvieran más en cuenta en la toma de decisiones. Tras no jugar los torneos de Gijón y Cancún y después de una durísima rueda de prensa donde los jugadores exigían "un marco normativo predecible, equitativo y estable" y acusaron a la FIP de ser "juez y parte del circuito" y le exige "imparcialidad y objetividad" entre otras muchas cosas, la protesta se desvaneció. Se consiguió que se volviera a los cuadros antiguos tras los cambios que había aplicado Premier Padel y poco más, pero desde fuera pareció que la situación se había calmado y desaparecido las tensiones entre jugadores y los directivos de la Federación Internacional y Premier Padel.

La nueva junta directiva asegura que quiere "reforzar la transparencia, la eficiencia y la participación en la toma de decisiones", así como presentar "un plan estratégico de PPA para el último trimestre de 2025 y el ejercicio 2026".

Habrá que esperar a la próxima asamblea de la PPA, donde quedará ratificada la nueva Junta Directiva y se plantearán las nuevas ideas de los miembros que asumen la responsabilidad y "el compromiso con la defensa de los derechos de los jugadores y con el desarrollo de un pádel profesional fuerte, unido y sostenible".