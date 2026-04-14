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Los favoritos no fallan en la segunda jornada del NewGiza P2 aunque Sanyo y Víctor Ruiz dijeron adiós

El P2 de NewGiza vivió una segunda jornada de dieciseisavos con partidos de alto ritmo, despedidas tempraneras y debuts complicados

Sanyo Gutiérrez y Víctor Ruiz debutaron como pareja con derrota

Sanyo Gutiérrez y Víctor Ruiz debutaron como pareja con derrota / Premier Padel

Angie F.G.

La segunda jornada del Premier Padel P2 de NewGiza confirmó que el torneo egipcio, al ser un escenario outdoor, iguala las fuerzas y requiere una adaptación constante. Este martes, en la ronda de dieciseisavos no hubo ninguna bomba como la del lunes con la eliminación de Martín di Nenno y Momo González, pero avanzó con una mezcla de lógica competitiva y algunas tempraneras despedidas algo inesperadas.

Uno de los focos estuvo en el cuadro femenino, donde Bea Caldera y Carmen Goenaga firmaron una de las actuaciones más sólidas del día al imponerse con claridad a Giorgia Marchetti y Léa Godallier por 6-3 y 6-1. Las españolas dominaron de principio a fin, aprovechando los errores rivales y mostrando una adaptación mucho más eficaz a las condiciones de juego.

También avanzaron Lara Arruabarrena y Marina Lobo, que superaron a Alix Collombon y Jana Montes en un duelo mucho más igualado. El partido se decidió por detalles tras un primer set resuelto en el tie-break, confirmando la dureza de una jornada donde cada punto tenía un peso específico.

Adiós tempranero de Sanyo y Víctor Ruiz, que debutaban como pareja

En el cuadro masculino, varias parejas cumplieron con su papel, evitando sustos en su estreno. Entre ellas, Coki Nieto y Jon Sanz, que avanzaron con solvencia, al igual que Javi Garrido y Lucas Bergamini, que también superaron su compromiso ante Ferran Insa y Albert Roglan (6-0 y 6-1) para seguir en competición.

Sanyo Gutiérrez y Víctor Ruiz, que debutaban en NewGiza como pareja, se vieron sorprendidos por Juanlu Esbrí y Álex Ruiz quienes resolvieron el compromiso no sin dificultades por 7-5 y 6-4.

Quizás puede tildarse de sorpresa la pronta eliminación también de Álex Arroyo y Tolito Aguirre quienes fueron superados por Pol Hernández y Guille Collado que siguen en su buena línea y vencieron por 3-6, 6-4 y 6-4. Tampoco lo tuvieron fácil Juan Tello y Edu Alonso, que se despiden como dupla en Egipto, e iniciaron su camino en el cuadro con un irregular enfrentamiento ante una pareja de qualy que les exigió más de lo esperado llevándoles a un tercer set (6-1, 7-5 y 6-1).

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Tras este segundo día de dieciseisavos, este miércoles entran en acción los primeros cabezas de serie tanto del cuadro masculino como del femenino. Los número uno, Fede Chingotto y Ale Galán, se medirán a Gonzalo Rubio y Javi Ruiz, quienes eliminaron a Pablo Cardona y Javil Leal en otro resultado sorprendente. En el cuadro femenino, Gemma Triay y Delfi Brea buscarán la siguiente ronda frente a Lara Arruabarrena y Marina Lobo.

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