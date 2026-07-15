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Los favoritos debutan con todo en Málaga

Todos los cabezas de serie resolvieron su acceso a los octavos de final por la vía rápida siendo Leo Augsburger y Juan Lebrón quienes cedieron más juegos con siete.

Paquito sacó a relucir la guitarra en Málaga

Paquito sacó a relucir la guitarra en Málaga / Silvestre Szpylma/Premier Padel

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Angie F.G.

Fue una jornada rápida, el Martín Carpena vivió la tercera jornada a ritmo maquinero y el P1 de Málaga ya tiene a todos sus favoritos en octavos de final, a los que accedieron cediendo muy poco a sus rivales.

Todos los partidos del cuadro masculino, donde debutaban los principales cabezas de serie, se resolvieron en dos rápidas mangas y ninguno de ellos llegó a la hora y media en pista para resolver su primera aparición en el torneo malagueño.

Los primeros en certificar el pase fueron Mike Yanguas y Franco Stupaczuk y a ellos les siguieron Martín di Nenno y Paquito Navarro, Arturo Coello y Agustín Tapia, Ale Galán y Fede Chingotto mientras que cerraron la jornada de la pista central Leo Augsburger y Juan Lebrón que fueron los que tuvieron más dificultad para superar a unos 'respondones Marc Sintes y David Santigosa que les dieron más de un quebradero de cabeza.

Unos octavos de final apasionantes

Este jueves, pues, no faltarán a la cita los mejores del mundo en unos octavos de final que se prevén emocionantes y que ofrecerán duelos de muchos quilates a los espectadores que según las previsiones ya llenarán las gradas del Martín Carpena.

Coello y Tapia se medirán a Tolito Aguirre y Álex Arroyo, Coki Nieto y Jon Sanz harán lo propio ante Edu Alonso y Aimar Goñi, Di Nenno y Paquito buscarán los cuartos de final frente a Alonso Rodríguez y Juani de Pascual, mientras que Stupa y Yanguas lo harán ante Javi garrido y Lucas Bergamini en el que se prevé uno de los duelos más intensos de la jornada.

En la parte baja del cuadro, Chingotto y Galán se citan ante Tello y Arce en un partido que para nada será sencillo para la pareja dos. Lebrón y Augsburger lucharán contra Sanyo y Maxi Sánchez mientras que Momo González y Lucas Campagnolo lo harán ante Javi García y Jose Jiménez.

Entran en juego las favoritas

En el cuadro femenino llega el día del debut de las cuatro primeras cabezas de serie donde Gemma Triay y Delfi Brea se enfrentarán a Lorena Rufo y Victoria Iglesias, pareja que debutó este miércoles con triunfo. Claudia Jensen y Tamara Icardo eliminaron a otra de las nuevas duplas, Lucía Sainz y Sofía Saiz y buscarán los cuartos ante Carolina Orsi y Patty Llaguno.

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Martita Ortega y Martina Calvo debutaron con triunfo en su último torneo juntas y se medirán a la pareja de moda del cuadro femenino, Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo, que siguen mostrando un pádel muy sólido. Otras que se despiden como pareja, Claudia Fernández y Sofi Araújo, se verán las caras a Alix Collombon y Ksenia Sharifova en busca de una plaza para cuartos mientras que Paula Josemaría y Bea González debutarán ante Marta Talaván y Jessica Castelló.

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