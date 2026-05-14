Los favoritos argentinos siguen adelante en un duro día de trabajo en Buenos Aires

El segundo día del cuadro principal del Buenos Aires Premier Padel P1 confirmó que un año más el frío es uno de los grandes protagonistas del torneo, donde se puede ver a muchos jugadores con camisetas de manga larga jugando partidos de una gran exigencia ya que, en Premier Padel, ha quedado demostrado que ya no hay partido fácil ni en las primeras rondas de los torneos.

Y si no que se lo pregunten a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, que tuvieron que exigirse al máximo para superar a Juani Rubini y Maxi Sánchez en tres sets por 6-2, 4-6, 6-1 en uno de los partidos más disputados del día, o a Leo Augsburger y Juan Lebrón, que resolvieron un duelo de altísima tensión ante Dani Santigosa y Marc Sintes en dos tie-breaks por 7-6 (2) y 7-6 (4).

También se podría preguntar a Maxi Arce y Juan Tello qué tal su debut donde tuvieron que lidiar de lo lindo ante la pareja procedente de la qualy Paco Cabeza y Mariano González, que lucharon hasta la última bola hasta ceder por un ajustado 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-4.

Son algunos ejemplos de lo que hay que luchar ya el primer día para no marcharse antes de lo previsto de los torneos. El resto de cabezas de serie sí tiraron de ranking ante sus rivales.

Agustín Tapia, junto a Arturo Coello, arrancó su camino con un sólido 6-3, 6-3 ante Javier Valdés y Renzo Núñez, marcando el tono desde el inicio en la pista central. Por su parte, Fede Chingotto y Ale Galán tuvieron que emplearse a fondo en el primer set, resuelto en el tie-break ante Luis Hernández y Enzo Jensen, antes de imponer su ritmo y cerrar el partido por 7-6 (3), 6-0. Una muestra más de que en Buenos Aires cada partido exige máxima concentración desde el primer punto.

Martín Di Nenno, que está jugando su último torneo al lado de Momo González, firmó un convincente 6-3, 6-1 frente a José Diestro y Maxi Sánchez, confirmando que quieren despedirse con buenas sensaciones.

Un dato interesante. En Buenos Aires entraron en el cuadro principal un total de 34 argentinos en la categoría masculina de los que tan solo quedan nueve mientras que en el cuadro femenino arrancaron nueve y quedan cuatro en liza.

Este jueves entran en acción las mejores

Una de las que por fin lograba un resultado convincente fue Aranzazu Osoro quien, junto a Victoria Iglesias firmaron una victoria sólida por 6-4, 6-2 ante Bea Caldera y Carmen Goenaga, una pareja que viene muy fuerte esta temporada aunque parece que en los últimos torneos se está desinflando un poco. Por otro lado, Tamara Icardo y Claudia Jensen se impusieron por 6-3, 6-4 frente a Anna Cortiles y Marta Arellano.

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Este jueves ambos cuadros avanzan a los octavos de final, donde ya entran en juego las cuatro mejores parejas del ranking femenino, con especial atención a Delfi Brea y Gemma Triay, que de bien seguro contarán con el apoyo incondicional de un público entregado a su número uno.