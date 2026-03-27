Las favoritas no dan opción a la sorpresa en P1 de Miami

La jornada arrancó con las noticias que vendrían siendo una rutina a lo largo de todo el día. Las favoritas dominando a placer en sus partidos tanto en la pista Juan y Bela como en la Pista 1. En la primera las número uno Gemma Triay y Delfi Brea lidiando su duelo frente a Tamara Icardo y Claudia Jensen, en la secundaria, Sofi Araújo y Claudia Fernandez ante Martita Ortega y Martina Calvo.

Empecemos por las defensoras del título, quienes probablemente jugaron el mejor set en lo que va de temporada con una concentración, actitud, agresividad y estrategias perfectas para arrancar con un 6-0 que hacía presagiar un descalabro para sus rivales, que no encontraban fórmula alguna para poder mostrarse más competitivas en pista.

Maxi Grabiel desde el banquillo de Tamara y Claudia buscaba soluciones y en la segunda manga, metiendo más bolas en el centro y subiendo un poco la intensidad lograban, por lo menos, demostrarse a sí mismas que lo del primer set había sido un accidente y que eran capaces de dar más en el 20x10. Así fue como lograban ganar sus primeros juegos aprovechando el excusable pequeño bajón de una pareja que ha ganado la primera manga por 6-0. Pero no les alcanzó para poner en aprieto a las número uno que se llevaban el triunfo por 6-0 y 6-3 y se metían en semifinales en el P1 de Miami.

Sofi y Claudia vuelven a fluir

Muy cerca, en la pista de al lado, Sofi Araújo y Claudia Fernández encontraban por fin un partido fluido, donde las cosas salían de manera natural, sin tener que pensar demasiado, con automatismos ya integrados, y una defensa de Clau impresionante. La joven madrileña vuelve a ser la jugadora admirada cuando se unió a Gemma Triay y sacó a relucir todo el pádel que lleva dentro, que es mucho, siempre animada y secundada por su compañera Sofi Araújo, quien nunca la deja sola.

Y todo ello lo consiguieron nada menos que ante una pareja sólida como es la que forman Martita Ortega y Martina Calvo quienes no tuvieron su día en Miami, en gran parte por el buen juego que mostraron sus rivales. El 6-2 y 6-1 que mostraba el marcador al final del encuentro era un buen dibujo de lo que se percibió en la pista. Por fin la dupla hispano-portuguesa volvió a unas semifinales tras caer en cuartos tanto en Gijón como en Cancún, pero lo mejor fueron las sensaciones con las que se acostarán esta noche.

Deberán seguir con este flow Sofi y Clau si quieren romper la barrera de las semifinales en este 2026 ya que delante tendrán nada menos que a unas Gemma y Delfi muy sólidas en Miami y que no se pierden una final desde el pasado mes de octubre con ocasión del torneo de Milán.

Buen debut de Ari y Andrea

La dupla catalana debutaba este viernes al no poder jugar los octavos de final por lesión de Noa Cánovas. La clasificación directa tiene pros y contras. Por un lado no tienes desgaste, pero por el otro falta competición en las piernas y adaptación a la pista. Pero ello no fue óbice para que Andrea Ustero y Ari Sánchez mostrara un nivel más que notable ante sus rivales.

Andrea y Ari llevaban justo una semana sin competir ya que en Cancún cayeron el pasado viernes en cuartos de final por sorpresa. Así que tenían esa ansiedad por volver a la pista y lo hicieron mostrándose muy sólidas ante Bea Caldera y Carmen Goneaga, una pareja que viene haciendo las cosas muy bien en su versión 2.0 este 2026. Las catalanas, con Marcela Ferrari en el banquillo dándoles las indicaciones necesarias para mentenerse al 100% y concentradas en todo momento, fueron elavorando la victoria con paciencia y acabaron ganando un doble 6-3.

Ari y Paula frente a frente

De nuevo podremos ver un partido con morbo con el cara a cara de Ari Sánchez y Paula Josemaría, las jugadoras que fueron pareja por cinco años y que a final de año pusieron fin a su exitoso proyecto. Paula, ahora al lado de Bea González, va caminando poco a poco hacia el acoplamiento con su nueva compañera y en el enfrentamiento de cuartos de final ante Marina Guinart y Vero Virseda ya se pudieron ver atomatismos que se traducían en puntos uno tras otro.

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Buen partido de las cuatro jugadoras / Premier Padel

Marina tomó el mando al ver que su compañera estaba algo menos prendida y, aprovechando su potencia, ponía en problemas a sus oponentes Bea y Paula que se habían adjudicado el primer set por 6-3 pero que vieron como sus rivales crecían en el segundo. 'Dinamita' y la Perla del Palo estaban decididas a llevarse el duelo lo antes posible y con Paula logrando winners uno tras otro acabaron por llevarse el triunfo por 6-3 y 7-5 y estarán este sábado en otras semifinales.