La Fan Cam que promete volver a ser la sensación en la final de Premier Pádel 2025

Seagram’s 0,0% vuelve a situarse en el centro de la experiencia del aficionado al pádel en la última gran cita del año. La marca repetirá como patrocinador oficial de la final del circuito Premier Pádel, que del 11 al 14 de diciembre convertirá el Palau de Barcelona en el gran escenario del deporte de pala a nivel mundial. La capital catalana asumirá el testigo como epicentro de un torneo que ha recorrido diferentes ciudades y que reunirá a las parejas mejor clasificadas del ranking, dispuestas a firmar un cierre de temporada marcado por la precisión, la intensidad y el espectáculo.

En este contexto, la marca volverá a activar una de sus propuestas más celebradas por el público: la Fan Cam, un formato participativo diseñado para dar voz —y foco— a la afición. La cámara, integrada en la realización del evento, buscará rostros y reacciones de la grada e invitará a los espectadores a replicar en pantalla una dinámica divertida, convirtiendo cada plano en un pequeño show y reforzando la conexión entre pista y público. Una iniciativa que ya ha triunfado en plazas como Madrid y que apunta a convertirse en una de las imágenes del torneo.

Pero la propuesta no termina ahí. Fiel a su idea del “tercer tiempo” como espacio natural de celebración, Seagram’s 0,0% organizará el Official Afterparty del torneo. La cita será el viernes 12 de diciembre en la emblemática sala Luz de Gas, donde jugadores, aficionados y miembros del circuito podrán poner el broche festivo a una temporada que ha consolidado al Premier Pádel como referencia internacional.

Con estas acciones, Seagram’s reafirma su apuesta por un deporte en plena expansión y por un público que demanda nuevas formas de participación. Barcelona, que respira pádel como pocas ciudades, se prepara para vivir un cierre de año inolvidable con la marca como uno de los grandes dinamizadores del evento.