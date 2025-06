Explotan tras perder en primera ronda: "No merecíamos ser robados y que te falten tanto el respeto. Son unos maleducados"

Gran polémica este martes en el último partido de la pista central del Foro Itálico donde saltó la sorpresa con la eliminación en primera ronda de Álvaro Cepero y Agustín 'Loco' Torre, que venían sacando muy buenos resultados, en tres sets por 7-6 (7), 2-6, 3-6 frente a Álvaro Meléndez y Facu Domínguez. Cepero se consideró muy perjudicado por una decisión del árbitro y la poca solidaridad de sus rivales.

Analicemos el punto polémico. En el primer juego del tercer set, con 40-40, el jugador de San Fernando saca sobre Facu y escucha cómo la bola toca la valla. El brasileño devuelve la bola ya que el árbitro no la canta y Cepero coge con la mano la pelota dando por hecho que la bola era mala. Facu y Meléndez se quejan porque consideran que la bola era buena al no haber dicho nada el juez de silla y el árbitro les da el punto. Sorprendente ya que tal y como fue el punto, lo más lógico era que los rivales le otorgaran la opción de repetir el saque. No fue así.

Torre y Cepero se quejaron de los árbitros del Italy major / Premier Padel

Con ello Capero y Torre perdieron el juego que suponía un break para los rivales y posteriormente el partido. Cepero consideró en redes sociales que no fue honesto por parte de Meléndez y Domínguez apropiarse del punto y que el árbitro erró en su decisión. Reconoce que posiblemente podrían haber perdido igualmente el partido, pero se quejó amargamente de todo lo que aconteció en ese momento del partido.

"Una pena que un torneo tan importante, el nivel de árbitros sea tan pésimo y esto cada vez está pasando más y la Federación Internacional de Padel no toma cartas en el asunto. Una pena que no estén formados y no sepan de este deporte", atiza de entrada Cepero en su post en Instagram.

Críticas a sus rivales

Pero el jugador gaditano fue más allá en sus reivindicaciones: "Hoy quizás no merecíamos ganar pero tampoco ser robados y que te falten tanto el respeto con una mala educación de los contrarios. Aparte de robar que es lo de menos es la forman que tienen de ser irrespetuosos y no lo digo yo lo dice más de medio circuito, ayer, hoy y seguirán mañana siendo tan maleducados", advirtió Cepero sobre Facundo Domínguez y Álvaro Meléndez.

Cepero, muy crítico tras perder en el Foro Itálico / Premier Padel

Cepero, número 38 del ranking FIP, cierra su escrito con un revelador "esto no podemos controlarlo evidentemente pero gracias mamá y papá por inculcarme estos principios y educación y así poder dormir tranquilo todos los días de que todo lo que hice y está en mis manos está bien".

Un post muy duro por parte del jugador andaluz que sin duda acabó el partido sumamente enfadado tanto con el juez de silla hablando de "nivel pésimo" como con los jugadores rivales a quienes consideró "maleducados".

Agustín Torre, en la misma línea

También su compañero Agustín Torre decidió poner un post para considerar las injusticias vividas en la pista del Foro Itálico: "Siempre hay que empezar hablando de uno mismo, lamentablemente sigo sin saber manejar de la mejor forma las injusticias, la falta de empatía, los robos básicamente", arranca Torre.

El jugador de Olavarría se manifestó en el mismo sentido que su compañero: "No es la primera vez que vivo una falta de fair play de los rivales, el problema es que cada vez se esta haciendo más normal, lógicamente nace de la falta de preparación que tienen los árbitros que a veces asignan a nuestros partidos profesionales(No son todos), pero es increíble la falta de compañerismo, la locura de ganar a toda costa, de verdad?".

Apelando a la educación

El argentino habló también de valores: "Sigue pasando el tiempo y afirmo mis valores, como quiero ser recordado el día que no sea deportista? Como una buena persona y honesta? O como aquel jugador que se cagaba en todos sus compañeros de trabajo? Es lo que cada vez me interesa más, además de pasar la pelotita para el otro lado, gracias a mis padres por transmitirme buenos valores".

El Loco Torre marchándose del Foro Itálico con su hija / RRSS

Insistió en que es más importante ser honesto con uno mismo que ganar un partido: "Por suerte al salir de la pista estaba mi familia, lo cual considero que realmente es lo más importante, y me ayudaron a bajar las pulsaciones, cuando mi hija siga creciendo me encantaría que entienda que su papá algún día se podrá equivocar o haber equivocado, pero jamás adrede. Sin mucho más para decir pero con mucho para trabajar y mejorar tanto dentro de la cancha como fuera, me retiro", indicó colocando una advertencia para sus rivales: "Pd: El de arriba todo lo ve".