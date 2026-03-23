Éxito del primer torneo solidario de pádel de la Región Metropolitana Sur

Enmarcado dentro de las unidades de la Región Metropolitana Sur (RPMS) de los Mossos d'Esquadra, la Academia Sánchez-Casal acogió un torneo solidario de pádel donde toda la recaudación económica fue destinada íntegramente al Hospital Sant Joan de Déu, en el área de cáncer infantil.

Como apuntaron los organizadores, el evento celebrado en las pistas de la citada academia en El Prat de Llobregat, "tiene un carácter deportivo, solidario y con el objetivo de disfrutar al máximo de una jornada llena de deporte".

La idea nace precisamente desde una de las comisarías de la RPMS, concretamente el ARSA (Área Regional de Seguridad Aeroportuaria), con la implicación de los agentes Kike P. y Haran P., quienes en su día a día han trabajado para llevar a cabo un acto cuya única finalidad desde el principio ha sido lograr que todas las personas participantes disfruten de una jornada deportiva, al tiempo que aportan su granito de arena.

Acción de dos parejas durante el torneo / RPMS

Las personas que han colaborado, tanto participantes en los diferentes partidos como no participantes, han hecho posible que, con sus donaciones al hospital, los niños y sus familias puedan seguir adelante en su día a día. Por el momento, el torneo de pádel solidario ha recaudado más de 2.000 euros aunque los organizadores esperan que la cifra pueda seguir creciendo "ya que la causa lo merece".

Colaboración y alto nivel de pádel

Por otro lado, los impulsores de esta iniciativa destacaron el apoyo de los diferentes patrocinadores y colaboradores que los acompañaron en este torneo de pádel solidario y que contribuyeron con su granito de arena a que la jornada sea aún más solidaria y participativa.

Participantes esperan su turno / RPMS

No menos importante es mencionar la sede de pádel donde se ha celebrado, tratándose de la reconocida Academia Sánchez-Casal fundada en 1998, donde "nos han acogido de la mejor manera y nos han ayudado en todo lo que les hemos solicitado".

El torneo en beneficio de los niños y las familias del Hospital Sant Joan de Déu contó con la presencia de treinta y una parejas, distribuidas en tres categorías según el nivel de juego, donde campeones y finalistas demostraron estar a la altura de las finales disputadas.