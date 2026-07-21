La Euro Padel Cup ya tiene sedes: Países Bajos acogerá el Europeo de 2027 y Alemania el de 2029

La Federación Internacional de Padel (FIP) ha anunciado que Países Bajos organizará la FIP Euro Padel Cup 2027, mientras que Alemania será la sede de la edición de 2029. Se trata de una decisión inédita, ya que es la primera vez que el organismo internacional adjudica de forma simultánea dos futuras ediciones del campeonato continental, reforzando así su apuesta por una planificación a largo plazo junto a las federaciones nacionales.

El anuncio llega pocas semanas después de que la FIP confirmara a Qatar como sede de los Mundiales de 2026 y 2028, consolidando un modelo de trabajo basado en la estabilidad, la visión estratégica y la anticipación. La Federación considera que este tipo de decisiones permiten ofrecer mayor continuidad a sus grandes competiciones y seguir impulsando el crecimiento del pádel en nuevos mercados.

La elección de Países Bajos y Alemania es fruto de un proceso de colaboración con la KNLTB, la Federación Neerlandesa, y la Deutscher Padel Verband, la Federación Alemana. Mientras que los neerlandeses repetirán como anfitriones del Europeo, Alemania albergará por primera vez la competición, un reflejo de la expansión que vive este deporte en el continente.

La satisfacción de Carraro

El presidente de la FIP, Luigi Carraro, destacó el significado de este paso para el futuro del pádel: "La adjudicación de las ediciones 2027 y 2029 de la FIP Euro Padel Cup marca otro paso importante en el crecimiento de nuestro deporte". Además, recordó que "establecemos, por primera vez, un marco plurianual para la FIP Euro Padel Cup al adjudicar dos futuras ediciones de forma simultánea".

Carraro también puso en valor el trabajo conjunto realizado con las federaciones nacionales y explicó que la designación de ambos países "es el resultado de una estrecha colaboración con sus respectivas federaciones" y que supone "un paso más en el desarrollo continuo del Padel en Europa y a nivel internacional".

La edición de 2027 arrancará con la Fase 1, prevista entre el 7 y el 10 de marzo, aunque la fecha de inicio podría variar en función del número de selecciones inscritas. La Fase 2 se disputará del 11 al 13 de marzo, mientras que la Final 8, en la que se decidirán los títulos europeos masculino y femenino, tendrá lugar del 7 al 11 de julio. La FIP anunciará próximamente las sedes de cada una de las fases.

Desde la Federación Neerlandesa, su director deportivo, Jacco Eltingh, celebró la designación asegurando que "estamos orgullosos de ser sede de la FIP Euro Padel Cup 2027 en Países Bajos". Eltingh recordó el enorme crecimiento del pádel en su país, con más de 876.000 jugadores activos y 3.500 pistas, y afirmó que el torneo será una oportunidad para seguir impulsando la profesionalización de este deporte.

Noticias relacionadas

Por su parte, la CEO de la Federación Alemana, Steffi Steible, calificó la elección como un hito para el pádel en su país. "Estamos orgullosos de comenzar nuestro camino hacia la FIP Euro Padel Cup 2029", señaló, antes de añadir que "Alemania está lista. El futuro del Padel se construye cada día, y 2029 marcará un hito clave en ese camino". Con esta doble designación, la FIP consolida su hoja de ruta para el crecimiento del pádel europeo durante los próximos años.