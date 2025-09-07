Espectacular puesta en escena de la nueva colección Pro Line de Bullpadel 2026

El Movistar Arena de Madrid fue la sede elegida para la premier de la nueva colección Proline de Bullpadel para 2026 que reunió a un numeroso público pero, sobre todo, contó con todos sus jugadores insignia, que nos son pocos. De entrada las actuales número uno Gemma Triay y Delfi Brea, pero también tienen a la pareja tres femenina, Bea González y Claudia Fernández. Y no podía faltar a la cita una de las máximas emblemas de esta marca como es Alejandra Salazar, una leyenda de este deporte.

En cuanto al elenco de jugadores, Paquito Navarro, con contrato vitalicio, ha sido y es el referente desde siempre de la marca española creada en 1995 y que sigue siendo el líder del mercado con una colección eterna de palas para todos los gustos, niveles y formas de jugar el pádel. Además del sevillano, Bullpadel cuenta con un jugador muy querido y actualmente número dos del mundo como es Fede Chingotto. También el que fue su compañero tantos años, Juan Tello, cuenta con la pala más vendida de la marca mientras que su actual compañero, Pablo Cardona, se estrena como embajador de Bullpadel y ya tiene su propia pala, algo que le ilusiona sobremanera.

Las nuevas palas cuentan con la máxima calidad y en ellas se han aplicado todas las nuevas tecnologías para que se adecúen a las peticiones de cada uno de los jugadores que reclaman a los fabricantes diferentes características en función de sus necesidades en pista.

Las nuevas palas Proline Bullpadel 2026

Vertex05 de Juan Tello: Ofrece potencia, control, velocidad, precisión, es la pala total, la más versátil.

Vertex05 GEO de Pablo Cardona: el modelo más ofensivo de la marca.

de Pablo Cardona: el modelo más ofensivo de la marca. XPLO 2026 de Martín di Nenno: Potencia explosiva en una pala muy poderosa.

Neuron02 Edge 2026 de Fede Chingotto: La pala más precisa de la colección.

de Fede Chingotto: La pala más precisa de la colección. Hack04 2026 de Paquito Navarro: potencia, aceleración y diseño de élite.



Vertex05 Woman de Delfi Brea: Una nueva pala total con un nivel de pprecisión altísimo.

Pearl 2026 de Bea González: Potencia sin esfuerzo y control sin perder agresividad.

Wonder 2026 de Claudia Fernández: Precisión, eficacia, precisa y ligera sin perder potencia.

Elite 2026 de Gemma Triay: Elegante y máximo rendimiento en cada golpe.



Flow 2026 Legend de Alejandra Salazar: Pala homenaje a la jugadora madrileña que se retirará al final de la temporada 2026.

Una gran colección que no dejará a nadie indiferente puesto que cuenta con una inmensa variedad de modelos y cada jugador puede elegir la pala más adecuada a su juego o a las prestaciones que uno busque dentro de la pista.

El acto además contó con la participación de una leyenda de otro deporte, el ciclista Alberto Contador, que está haciendo sus pinitos en el pádel que considera un deporte muy divertido y social con el que disfruta muchísimo. Contador habló de la importancia de jugar con la pala adecuada igual que hacía él con la bicicleta hablando con los ingenieros para que fuera la mejor herramienta y conseguir de esta manera ganar Tour, Giro y Vuelta como hizo en varias ocasiones.

La emoción de Ale Salazar

El momento más emotivo del acto, conducido por el periodista Nacho Palencia, fue la presentación de la pala de Alejandra Salazar, la Flow 2026 Legend, que Bullpadel ha diseñado a modo de homenaje para despedir en 2026 a la que ha sido una representante mítica de la marca. La jugadora madrileña no pudo evitar las lágrimas al hablar de todo lo que le ha dado esta pala y esta marca durante sus años de carrera pero avisó a sus compañeras: "Estar preparadas", les dijo pues si intención no es otra que la de "ganar algún título más en los que queda de 2025 o en 2026.