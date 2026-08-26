España sigue soñando con el oro en Taranto

España mantiene intactas sus opciones de conquistar el oro en el estreno del pádel en los Juegos del Mediterráneo. José Antonio Diestro y David Gala ya están en las semifinales masculinas tras superar a los portugueses Pedro Araujo y Pedro Graça, mientras que en el cuadro femenino también se han definido dos de las cuatro parejas semifinalistas. Lucía Sainz y Patty Llaguno, por un lado, y las italianas Carolina Orsi y Giorgia Marchetti, por otro, avanzan hacia la lucha por las medallas. Una jornada que, además, contó con la presencia del Príncipe Alberto II de Mónaco, gran aficionado al pádel, en las gradas del Parco Mediterraneo della Salinella.

Diestro y Gala, a un paso de la final

Los cabezas de serie número 2 del cuadro masculino, José Antonio Diestro y David Gala, dieron un nuevo paso hacia el oro tras imponerse a los portugueses Pedro Araujo y Pedro Graça, pareja número 7, por 7-6 y 6-4.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad, especialmente en el primer set, que tuvo que resolverse en el tie-break. Los españoles supieron controlar mejor los momentos decisivos y, una vez conseguido el primer parcial, mantuvieron la solidez necesaria para cerrar el partido en dos mangas.

Su próximo desafío será ante los hermanos portugueses Nuno y Miguel Deus, cabezas de serie número 4, que derrotaron a los franceses Timeo Fonteny y Yoan Boronad por 6-3 y 6-4.

La victoria de los Deus tuvo un espectador de lujo. El Príncipe Alberto II de Mónaco presenció el encuentro desde la grada después de haber participado en el lanzamiento de la moneda previo al partido. El propio ritual pareció traer suerte a los portugueses, que terminaron consiguiendo el billete para las semifinales.

El duelo entre España y Portugal pondrá en juego una plaza en la gran final masculina y enfrentará a dos parejas que llegan con argumentos para pelear por el oro.

Italia también mete presión en el cuadro femenino

En el cuadro femenino, Patty Llaguno y Lucía Sainz, ex compañeras, alcanzaron las semifinales después de imponerse con una enorme superioridad a las tunecinas Dora Chamli y Nour Allani, a las que derrotaron por 6-0 y 6-1. Sus rivales en semifinales serán las italianas Carolina Orsi y Giorgia Marchetti, cabezas de serie número 4, se clasificaron después de superar con autoridad a las francesas Louise Bahurel y Lucile Pothier por 6-1 y 6-4. Será pues un duelo muy especial para Llaguno quien se enfrentará a Orsi, su compañera de títulos FIP Silver esta temporada en Leiria y Caltanissetta, y lo hará al lado de Saiz, con quien compertio pista durante dos años.

Orsi y Marchetti quieren repetir el éxito que ya consiguieron en los Juegos Europeos de Cracovia 2023. Ahora tendrán que superar un nuevo obstáculo si quieren luchar por el oro en Taranto.

El Príncipe Alberto, protagonista en Taranto

Más allá de los resultados, la jornada estuvo marcada por una visita muy especial. Alberto II de Mónaco, gran aficionado al pádel y jugador amateur de buen nivel, no quiso perderse la competición durante su estancia en los Juegos del Mediterráneo.

Con gorra blanca y camiseta deportiva, el príncipe mostró una imagen cercana durante su visita a las instalaciones. Primero saludó al personal de los Juegos y de la Federación Internacional de Pádel y mantuvo un encuentro con el presidente del Comité Organizador, Massimo Ferrarese, y otros responsables del evento.

Posteriormente ocupó su lugar en la tribuna VIP para seguir varios encuentros y participó en el sorteo del partido entre Portugal y Francia. También tuvo ocasión de conversar y fotografiarse con algunas de las principales figuras del torneo, entre ellas Sofia Araujo, Lucía Sainz, Patty Llaguno, Carolina Orsi y Giorgia Marchetti, acompañadas por la seleccionadora italiana Marcela Ferrari.

El miércoles se completan las semifinales

La jornada del miércoles servirá para completar los cuadros de semifinales. En el cuadro femenino, no antes de las 18:00 horas, las italianas Giulia Dal Pozzo y Carlotta Casali, cabezas de serie número 5, se enfrentarán a las portuguesas Sofia Araujo y Ana Catarina Nogueira, primeras cabezas de serie.

A la misma hora se disputará el duelo entre las francesas Steffi Merah y Charlotte Soubrie, cabezas de serie número 8, y las españolas Jimena Velasco y Nuria Rodríguez, número 3. Las vencedoras de ambos encuentros se enfrentarán por una plaza en la final femenina.

En el cuadro masculino, también quedará por definir la otra semifinal. Los franceses Dylan Guichard y Bastien Blanque, cabezas de serie número 5, se medirán a los italianos Alvaro Montiel y Flavio Abbate, número 3.

Y no antes de las 20:00 horas llegará el último partido de la jornada, con los italianos Marco Cassetta y Simone Iacovino, cabezas de serie número 6, frente a los egipcios Georges Wakim y Youssef Hossam, protagonistas de una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a los españoles Pol Hernández y Guille Collado, primeros cabezas de serie.

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Los ganadores de estos dos encuentros se cruzarán en la semifinal masculina de la parte alta del cuadro. España, mientras tanto, ya tiene a Diestro y Gala entre las cuatro mejores parejas en el cuadro masculino y mantiene vivo el sueño de conquistar el primer oro del pádel en unos Juegos del Mediterráneo. Más esperanzas tiene en el femenino con una pareja en semis y otra que buscará hoy un puesto para luchar por las medallas.