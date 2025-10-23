España mantiene su autoridad en la FIP Euro Padel Cup y tiene a tocar las semifinales

La segunda jornada de la FIP Euro Padel Cup Final 8 volvió a confirmar el excelente momento del pádel español. Tanto el equipo masculino como el femenino de España sumaron su segunda victoria consecutiva en La Línea de la Concepción, consolidando el liderato de sus grupos y acariciando las semifinales del campeonato continental.

En el cuadro masculino, España volvió a mostrarse implacable. Con una rotación de lujo y una profundidad de plantilla que marca la diferencia, el conjunto nacional superó con solvencia a Reino Unido por 3–0.

Dominio de España y sorpresa de Países Bajos

David Gala y Álex Ruiz marcaron el camino con un triunfo contundente en el primer punto, seguidos por Diestro y Juanlu Esbrí, que mantuvieron la intensidad para asegurar el segundo. El cierre llegó de la mano de Pol Hernández y Víctor Ruiz, quienes rubricaron la victoria global en un enfrentamiento sin sobresaltos. Con este resultado, España lidera el Grupo A, donde solo Portugal logró mantenerse en la pelea tras derrotar en un duelo maratoniano a Gran Bretaña (2–1).

Mientras tanto, el espectáculo del Día 2 tuvo acento neerlandés: Países Bajos logró una de las sorpresas del torneo al derrotar a Francia en un enfrentamiento vibrante que se resolvió tras más de dos horas de lucha. El conjunto 'Oranje', dirigido por Pablo Moreno, se mantiene vivo en el Grupo B, donde Italia también venció con claridad a Alemania (3–0) y apunta a las semifinales.

Dominio español en el cuadro femenino

En el cuadro femenino, España volvió a brillar con luz propia. Las vigentes campeonas demostraron que su combinación de talento, madurez y renovación constante sigue siendo el modelo a seguir en Europa.

Lucía Sainz y Marina Guinart abrieron la serie ante Países Bajos con un solvente 6–2, 6–2. Después, las jóvenes Andrea Ustero y Alejandra Alonso consolidaron la ventaja con otro doble 6–2 frente a Bernard y Van Der Hoek. Finalmente, Lorena Rufo y Martina Calvo sellaron el pleno con un 6–1, 6–1 que reafirma el dominio español y las mantiene al frente del Grupo A.

Bélgica, protagonista ganando 2-1 a Portugal

En el mismo grupo, Bélgica protagonizó una auténtica epopeya ante Portugal, en un duelo de casi siete horas que acabó convirtiéndose en una oda al espíritu deportivo. El equipo belga, con Justine Pysson y Elyne Boeykens como heroínas, remontó un 2–4 adverso en el tercer set para ganar 6–4 y mantener vivas sus opciones de clasificación. Pero más allá del resultado, el encuentro dejó una de las imágenes más emocionantes del torneo: Pysson y Boeykens rectificaron al árbitro para conceder un punto a su rival Ana Nogueira, un gesto de fair play que arrancó una ovación en La Línea.

Mientras tanto, en el Grupo B, Italia y Francia sellaron su billete a semifinales con sendos triunfos sobre Gran Bretaña y Alemania, respectivamente. Su enfrentamiento directo decidirá la primera plaza del grupo y reeditará el clásico del Europeo 2024, donde las italianas se impusieron por 2–1.

Con todo, el resumen del Día 2 no deja dudas: España sigue siendo la referencia del pádel continental. La solidez de sus hombres y la versatilidad de sus mujeres confirman que el relevo generacional está asegurado, mientras nuevas naciones, como Países Bajos o Bélgica, empujan desde abajo en un campeonato que refleja el crecimiento imparable del pádel europeo.

Orden de juego de este jueves 23 de octubre

Pista 1

España vs Portugal (Femenino): A las 10.00 horas

Italia vs Francia (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 2

Italia vs Francia (Femenino): A las 10.00 horas

España vs Portugal (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 3

Belgica vs Países Bajos (Femenino): A las 10.00 horas

Gran Bretaña vs Suecia (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 4

Alemania vs Gran Bretaña (Femenino): A las 10.00 horas

Países Bajos vs Alemania (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Dónde ver el Europeo por TV

Todas las fases del torneo se podrán seguir a través del canal de Youtube de la FIP y las semifinales y finales del campeonato podrán seguirse también en directo a través del Movistar+ (España) y Sky Italia. De esta manera la cobertura será muy amplia y los seguidores podrán ver a sus ídolos en todos los partidos.