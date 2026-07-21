España ya tiene equipo para el debut del pádel en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026

La cuenta atrás para uno de los momentos más importantes de la historia del pádel ya ha comenzado. La Federación Española de Pádel (FEP) ha hecho oficial la convocatoria que representará a España en los XX Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, una cita que marcará un antes y un después al convertirse en el estreno oficial del pádel como deporte con medallas dentro del programa de la competición.

El torneo se celebrará del 22 al 28 de agosto en el Salinella Mediterranean Park, un complejo construido específicamente para albergar esta disciplina y que simboliza la apuesta de Italia por el crecimiento del pádel. Allí se darán cita algunas de las mejores selecciones del Mediterráneo con el objetivo de conquistar unas medallas que pasarán a la historia por ser las primeras que repartirá este deporte en unos Juegos Mediterráneos.

España acudirá con un equipo que mezcla experiencia y juventud, con el objetivo de confirmar su condición de una de las grandes potencias mundiales del pádel. En categoría masculina, el seleccionador Juanjo Gutiérrez ha convocado a David Gala, José Antonio Diestro, Pol Hernández y Guillermo Collado, cuatro jugadores con amplia trayectoria internacional y acostumbrados a competir al máximo nivel.

Diestro, uno de los seleccionados / RRSS

En el cuadro femenino, la seleccionadora Carolina Navarro confiará en Lucía Sainz, Patty Llaguno, Nuria Rodríguez y Jimena Velasco. La presencia de Sainz y Llaguno aporta el peso de dos referentes históricos del pádel español, mientras que Nuria Rodríguez y Jimena Velasco representan el relevo generacional de una selección que aspira a subir al podio.

Patty Llaguno y Lucía Sainz liderarán la selección española / RRSS

El torneo contará con competición masculina, femenina y mixta. Cada Comité Olímpico Nacional podrá inscribir dos parejas masculinas, dos femeninas y una pareja mixta, lo que añade un atractivo especial a una competición que reunirá a 19 países y 136 deportistas y que forma parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

La presencia del pádel en Taranto supone un nuevo paso en la expansión internacional de este deporte. Después de su inclusión en los Juegos Europeos de 2023, el estreno en los Juegos Mediterráneos consolida su presencia en los grandes eventos multideportivos reconocidos por el movimiento olímpico y refuerza las aspiraciones de la FIP de seguir acercando el pádel al programa de los Juegos Olímpicos.

Para España, el reto es doble. Además de pelear por las primeras medallas de la historia del pádel en esta competición, la selección buscará reafirmar el dominio que tradicionalmente ha ejercido en el panorama internacional, donde continúa siendo una de las principales referencias tanto por el nivel de sus jugadores como por el desarrollo de este deporte.

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Con una convocatoria de garantías y el aliciente de escribir una página inédita, España viajará a Taranto con la ambición de convertirse en la primera campeona de los Juegos Mediterráneos en una disciplina que sigue acumulando hitos en su crecimiento internacional y que continúa dando pasos firmes hacia el sueño olímpico.