España no da opción el día más triste de Portugal, eliminada del torneo femenino

La FIP Euro Padel Cup Final 8 entra en su fase decisiva y España sigue avanzando con paso firme. Tanto el conjunto masculino como el femenino han cerrado la fase de grupos con pleno de victorias en La Línea de la Concepción, reafirmando su dominio continental. Mientras el equipo de Juanjo Gutiérrez ya piensa en el cruce ante Países Bajos, el combinado femenino selló su billete a semifinales eliminando con claridad a Portugal, que se marchó sin victorias a pesar de contar con Sofía Araújo, una de las grandes figuras del pádel internacional, que curiosamente no disputó el duelo decisivo.

Ganan, pero sufriendo ante Portugal

En el cuadro masculino, España mantuvo su cartel de favorita y terminó como primera del Grupo A tras superar un exigente encuentro ante Portugal, que vendió cara su derrota. En el primer partido, José Diestro y Víctor Ruiz tuvieron que remontar un primer set adverso (2-6) ante Pedro Araújo y Pedro Graça antes de imponerse por 6-4 y 7-5 en casi dos horas de juego. El público de la Plaza de Toros disfrutó de un pulso de altísimo nivel, en el que los portugueses incluso llegaron a disponer de bola de partido.

El segundo punto volvió a caer del lado español, esta vez con Álex Ruiz y Juanlu Esbrí, que cerraron su compromiso con autoridad (7-6, 6-3). Ya sin presión, Álvaro Cepero y David Gala completaron el pleno (7-6, 6-1) frente a Miguel Deus y Luque para sellar un 3-0 que mantiene intacta la confianza de un equipo sólido, equilibrado y con una gran compenetración.

Países Bajos, clasificada por primera vez para unas semifinales en el Europeo / FIP

Ahora espera Países Bajos, la gran revelación del torneo, que hizo historia al meterse por primera vez en semifinales tras vencer a Alemania. Con un bloque joven y ambicioso, los neerlandeses capitaneados por el coach español Pablo Moreno, han mostrado carácter y descaro, pero enfrente tendrán al conjunto más experimentado del campeonato. En la otra semifinal, Italia y Portugal reeditarán el duelo por el bronce del último Mundial.

España sufrió para ganar a Portugal / FIP

Sorpresa en el cuadro femenino: Portugal, eliminada

En el torneo femenino, España sigue siendo la vara de medir. Las campeonas defensoras cerraron la fase de grupos con otra victoria inapelable (3-0) frente a Portugal, que quedó eliminada tras tres derrotas consecutivas. El equipo luso, que contaba con Sofía Araújo —actual número 7 del ranking FIP—, no encontró la fórmula para frenar el dominio español ni siquiera con su mejor jugadora, que no fue alineada en el partido clave.

Portugal, que partía como una de las favoritas, eliminada del Eurpeo / FIP

Andrea Ustero y Ale Alonso abrieron la serie con un contundente 6-0, 6-1 ante Santos y Gorito, confirmando su excelente conexión sobre la pista. Después, Lucía Sainz y Martina Calvo sumaron el segundo punto (6-4, 6-2) frente a Ribeiro y Fernandes, mostrando el equilibrio entre la experiencia y la juventud que caracteriza al equipo nacional. Finalmente, Lorena Rufo y Jessica Castelló cerraron el pleno ante Silva y Para, firmando una nueva jornada perfecta para las españolas.

Con este triunfo, España se medirá a Italia en semifinales, mientras que Francia —que derrotó a las azzurri para evitar a la Roja— jugará contra la sorprendente Bélgica, segunda del Grupo A tras su histórica clasificación. El combinado belga ha sido una de las grandes historias del torneo, tras vencer a Países Bajos y a la propia Portugal en un maratón de casi siete horas donde destacó el espíritu deportivo y la garra de Justine Pysson y Elyne Boeykens.

Bélgica es la gran sorpresa en las semifinales del cuadro femenino / FIP

El panorama es claro: España avanza como el gran rival a batir. La solidez del bloque masculino y el dominio absoluto del femenino confirman que el pádel español sigue marcando el rumbo en Europa. En una edición marcada por las sorpresas y las nuevas potencias emergentes, el campeón vigente conserva su trono con autoridad y hambre intacta.

Orden de juego de este viernes 24 de octubre

Pista 1

España vs Italia (Femenino): A las 10.00 horas

España vs Países Bajos (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 2

Bélgica vs Francia (Femenino): A las 10.00 horas

Portugal vs Italia (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Dónde ver el Europeo por TV

Todas las fases del torneo se podrán seguir a través del canal de Youtube de la FIP y las semifinales y finales del campeonato podrán seguirse también en directo a través del Movistar+ (España) y Sky Italia. De esta manera la cobertura será muy amplia y los seguidores podrán ver a sus ídolos en todos los partidos.