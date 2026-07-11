España conquista dos oros, una plata y dos bronces en el Mundial Universitario de Pádel 2026

La selección española cerró con un sobresaliente balance su participación en el FISU World University Championship Padel 2026, celebrado en Málaga. El combinado nacional consiguió un total de cinco medallas —dos oros, una plata y dos bronces— y confirmó el excelente nivel del pádel universitario español ante algunas de las mejores parejas internacionales.

La delegación española tuvo un protagonismo especial en la categoría femenina, en la que logró colocar a dos parejas en las dos primeras posiciones del podio. Águeda Pérez y Laura Luján se proclamaron campeonas del mundo universitarias tras completar una brillante competición. La pareja española mostró una enorme regularidad durante todo el campeonato y culminó su actuación conquistando la medalla de oro ante el público malagueño.

Agueda Pérez y marta Luján se llevaron el oro / FEP

El éxito femenino se completó con la medalla de plata conseguida por Ana Sánchez y Ana Domínguez, que alcanzaron la gran final después de firmar un torneo de gran nivel. De esta manera, España copó los dos primeros puestos del cuadro femenino, reflejando la calidad y la profundidad del talento nacional. El bronce se lo llevó Francia.

En la competición masculina, Alejandro Jerez y Ferrán González lograron subir al tercer escalón del podio. La pareja española se llevó una meritoria medalla de bronce tras competir con gran solidez durante todo el campeonato. Las dos parejas italianas fueron los protagonistas de la final ganando el oro y la plata.

Medalla de bronce en cateoría masculina / FEP

España también obtuvo representación en el podio de la categoría mixta. Marisol Fernández y Arnau Candelo se llevaron en oro tras una actuación magistral durante todo el torneo y ganando a la dupla francesa en la final, que se llevó la plata. Valeria Atencia y Álvaro Sola conquistaron la de bronce, completando así una destacada actuación colectiva de la selección nacional en las tres modalidades disputadas.

Gran papel en categoría mixta / FEP

Con estos dos oros, esta plata y los dos bronces, España se despide de la primera edición del Campeonato del Mundo Universitario de Pádel con un balance extraordinario. Un resultado que refuerza el crecimiento del pádel universitario y demuestra la capacidad de los deportistas españoles para compaginar su formación académica con la competición de máximo nivel.

Medallistas españoles

• Oro femenino: Águeda Pérez y Laura Luján.

• Plata femenina: Ana Sánchez y Ana Domínguez.

• Bronce masculino: Alejandro Jerez y Ferrán González.

• Oro mixto: Marisol Fernández y Arnau Candelo.

Noticias relacionadas

• Bronce mixto: Valeria Atencia y Álvaro Sola.