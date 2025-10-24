España buscará reeditar el doblete en el Europeo
Tanto en hombres como en mujeres aseguraron el pase a la final sin demasiados problemas. La Francia de Alix Collombon será el rival en el cuadro femenino mientras que la Portugal de los hermanos Deus lo será en el masculino.
Angie F.G.
Las selecciones masculina y femenina de España se han clasificado para las finales de la FIP Euro Padel Cup que se celebra en La Línea de la Concepción, y buscarán repetir el doblete logrado en la pasada edición. Los equipos dirigidos por Juanjo Gutiérrez y Icíar Montes han mostrado una gran solidez a lo largo del torneo, imponiéndose con autoridad en las semifinales ante Italia y Países Bajos, respectivamente.
En el cuadro masculino, España alcanzó su duodécima final en catorce ediciones tras superar a una selección neerlandesa que firmó un campeonato sobresaliente. El primer punto lo lograron Álex Ruiz y David Gala, que vencieron por 6-4 y 6-2 a Sten Richters y Thijs Roper. La pareja española combinó experiencia y juventud en un encuentro muy equilibrado hasta el primer break. “Contentos de sumar el primer punto para el equipo y feliz de hacerlo con Galita, que tiene un futuro muy prometedor”, comentó Ruiz tras el triunfo.
El pase a la final lo certificaron Víctor Ruiz y Álvaro Cepero, que se impusieron por 6-2, 6-7 y 6-2 a Groen y Van Betuw en un partido intenso y con el público de la Plaza de Toros empujando de principio a fin. Cepero, uno de los jugadores locales del torneo, reconoció la emoción del momento: “Jugar en casa, con mi gente y mi familia aquí, es algo muy especial, pero sobre todo lo es representar a mi país. Estoy disfrutando al máximo esta oportunidad”.
A pesar de la derrota, el conjunto neerlandés se despidió con una histórica clasificación para semifinales y con el reconocimiento general. Su seleccionador, Pablo Moreno, valoró el progreso del grupo: “Llevamos años trabajando y este resultado refleja el crecimiento que estamos consiguiendo en todos los aspectos”. Países Bajos luchará por la medalla de bronce frente a Italia.
Las Turkis lo bordan
En el cuadro femenino, España selló su pase a la final tras vencer a Italia y se enfrentará a Francia, que eliminó a Bélgica. El equipo español combinó veteranía y juventud con Lucía Sainz, Marina Guinart, Alejandra Alonso y Andrea Ustero. Precisamente estas dos últimas, nacidas en 2006 y 2007, se llevaron el primer punto frente a Sussarello y Stellato con un claro 6-1 y 6-3.
En el segundo enfrentamiento, Lucía Sainz y Marta Calvo necesitaron su mejor versión para imponerse a Giulia Dal Pozzo y Giorgia Marchetti por 6-1 y 7-6. Pese a la reacción italiana en el segundo set, el conjunto dirigido por Montes volvió a mostrar la consistencia que lo caracteriza. “Estamos felices de haber dado un punto a España aquí en casa y de poder jugar juntas otra vez”, explicó Andrea Ustero, mientras que Alejandra Alonso destacó “la magia de jugar delante de nuestra afición”.
Francia acaba con el sueño de Bélgica
Por su parte, Francia certificó su regreso a una final continental cuatro años después. El combinado galo se impuso a Bélgica con autoridad gracias a las victorias de Carla Touly y Léa Godallier, y de Alix Collombon y Jessica Ginier. Collombon, referente del equipo, celebró el logro con humildad: “Somos las outsiders, pero vamos a disfrutar y a darlo todo frente a una selección tan potente como la española”.
De este modo, España y Portugal reeditarán la final masculina de la fase de grupos, mientras que España y Francia protagonizarán el duelo decisivo en categoría femenina. Dos finales con sabor a clásico europeo que pondrán el broche a una edición marcada por el crecimiento competitivo del pádel en todo el continente.
Orden de juego de este sábado 25 de octubre
Pista 1
España vs Francia (Femenino): A las 11.00 horas
España vs Portugal (Masculino): No antes de las 13.30 horas
Pista 2
Italia vs Bélgica (Femenino): A las 10.00 horas (tercer y cuarto puesto)
Pista 3
Países Bajos vs Italia (Masculino): A las 10.00 horas (tercer y cuarto puesto)
Dónde ver el Europeo por TV
Todas las fases del torneo se podrán seguir a través del canal de Youtube de la FIP y las semifinales y finales del campeonato podrán seguirse también en directo a través del Movistar+ (España) y Sky Italia. De esta manera la cobertura será muy amplia y los seguidores podrán ver a sus ídolos en todos los partidos.
