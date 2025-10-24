España buscará reeditar el doblete en el Europeo

Las selecciones masculina y femenina de España se han clasificado para las finales de la FIP Euro Padel Cup que se celebra en La Línea de la Concepción, y buscarán repetir el doblete logrado en la pasada edición. Los equipos dirigidos por Juanjo Gutiérrez y Icíar Montes han mostrado una gran solidez a lo largo del torneo, imponiéndose con autoridad en las semifinales ante Italia y Países Bajos, respectivamente.

En el cuadro masculino, España alcanzó su duodécima final en catorce ediciones tras superar a una selección neerlandesa que firmó un campeonato sobresaliente. El primer punto lo lograron Álex Ruiz y David Gala, que vencieron por 6-4 y 6-2 a Sten Richters y Thijs Roper. La pareja española combinó experiencia y juventud en un encuentro muy equilibrado hasta el primer break. “Contentos de sumar el primer punto para el equipo y feliz de hacerlo con Galita, que tiene un futuro muy prometedor”, comentó Ruiz tras el triunfo.

Aex Ruiz y David Gala sumaron el primer punto / FIP

El pase a la final lo certificaron Víctor Ruiz y Álvaro Cepero, que se impusieron por 6-2, 6-7 y 6-2 a Groen y Van Betuw en un partido intenso y con el público de la Plaza de Toros empujando de principio a fin. Cepero, uno de los jugadores locales del torneo, reconoció la emoción del momento: “Jugar en casa, con mi gente y mi familia aquí, es algo muy especial, pero sobre todo lo es representar a mi país. Estoy disfrutando al máximo esta oportunidad”.

A pesar de la derrota, el conjunto neerlandés se despidió con una histórica clasificación para semifinales y con el reconocimiento general. Su seleccionador, Pablo Moreno, valoró el progreso del grupo: “Llevamos años trabajando y este resultado refleja el crecimiento que estamos consiguiendo en todos los aspectos”. Países Bajos luchará por la medalla de bronce frente a Italia.

Las Turkis lo bordan

En el cuadro femenino, España selló su pase a la final tras vencer a Italia y se enfrentará a Francia, que eliminó a Bélgica. El equipo español combinó veteranía y juventud con Lucía Sainz, Marina Guinart, Alejandra Alonso y Andrea Ustero. Precisamente estas dos últimas, nacidas en 2006 y 2007, se llevaron el primer punto frente a Sussarello y Stellato con un claro 6-1 y 6-3.

En el segundo enfrentamiento, Lucía Sainz y Marta Calvo necesitaron su mejor versión para imponerse a Giulia Dal Pozzo y Giorgia Marchetti por 6-1 y 7-6. Pese a la reacción italiana en el segundo set, el conjunto dirigido por Montes volvió a mostrar la consistencia que lo caracteriza. “Estamos felices de haber dado un punto a España aquí en casa y de poder jugar juntas otra vez”, explicó Andrea Ustero, mientras que Alejandra Alonso destacó “la magia de jugar delante de nuestra afición”.

Martina Calvo y Lucía Sainz se entendieron bien en la pista / FIP

Francia acaba con el sueño de Bélgica

Por su parte, Francia certificó su regreso a una final continental cuatro años después. El combinado galo se impuso a Bélgica con autoridad gracias a las victorias de Carla Touly y Léa Godallier, y de Alix Collombon y Jessica Ginier. Collombon, referente del equipo, celebró el logro con humildad: “Somos las outsiders, pero vamos a disfrutar y a darlo todo frente a una selección tan potente como la española”.

El equipo francés celebra el pase a la final / FIP

De este modo, España y Portugal reeditarán la final masculina de la fase de grupos, mientras que España y Francia protagonizarán el duelo decisivo en categoría femenina. Dos finales con sabor a clásico europeo que pondrán el broche a una edición marcada por el crecimiento competitivo del pádel en todo el continente.

Orden de juego de este sábado 25 de octubre

Pista 1

España vs Francia (Femenino): A las 11.00 horas

España vs Portugal (Masculino): No antes de las 13.30 horas

Pista 2

Italia vs Bélgica (Femenino): A las 10.00 horas (tercer y cuarto puesto)

Pista 3

Países Bajos vs Italia (Masculino): A las 10.00 horas (tercer y cuarto puesto)

Dónde ver el Europeo por TV

Todas las fases del torneo se podrán seguir a través del canal de Youtube de la FIP y las semifinales y finales del campeonato podrán seguirse también en directo a través del Movistar+ (España) y Sky Italia. De esta manera la cobertura será muy amplia y los seguidores podrán ver a sus ídolos en todos los partidos.