España se baña en oro en unos Juegos del Mediterráneo con luces y sombras

España ha escrito su nombre en la historia de los Juegos Mediterráneos. El pádel se estrenaba como deporte con medallas en Taranto y la selección española ha respondido con un balance extraordinario: dos medallas de oro y una de plata. David Gala y José Antonio Diestro conquistaron el título masculino, mientras que Lucía Sainz y Patty Llaguno se proclamaron campeonas en el femenino tras superar en una final española a Jimena Velasco y Nuria Rodríguez. Un doblete dorado que confirma a España como una de las grandes potencias mundiales del pádel.

El oro masculino llegó después de una final de máxima exigencia ante los italianos Flavio Abbate y Álvaro Montiel. Gala y Diestro se impusieron por 7-6 y 6-4 en un partido muy igualado, en el que supieron manejar mejor los momentos decisivos. El primer set tuvo que resolverse en el tie-break y, en el segundo, los españoles mantuvieron la iniciativa hasta cerrar el encuentro y convertirse en los primeros campeones masculinos de pádel de la historia de los Juegos Mediterráneos. Antes habían superado en semifinales a los portugueses Nuno y Miguel Deus por 7-5 y 7-5.

En el femenino, España se aseguró el oro antes incluso de la final, después de que Lucía Sainz y Patty Llaguno y Jimena Velasco y Nuria Rodríguez alcanzaran el partido definitivo. Las primeras derrotaron a las italianas Carolina Orsi y Giorgia Marchetti por 6-3 y 6-4, mientras que Velasco y Rodríguez no dieron opción a Sofia Araujo y Ana Catarina Nogueira, a las que vencieron por 6-2 y 6-1. “Estamos orgullosas de representar a nuestro país por primera vez, y hacerlo aquí en los Juegos Mediterráneos nos da todavía más satisfacción”, reconocía Velasco antes de la final.

La final fue, por tanto, una fiesta completamente española. Sainz y Llaguno se impusieron por 6-3 y 6-4 a Velasco y Rodríguez para convertirse en las primeras campeonas mediterráneas. El triunfo de las veteranas, dos exnúmeros uno del mundo, confirmó la enorme profundidad del pádel femenino español, capaz de colocar a cuatro jugadoras en los dos primeros puestos de un torneo histórico. “Todas queremos el oro”, había advertido Nuria Rodríguez antes del partido. Finalmente, el oro fue para Sainz y Llaguno y la plata para sus compañeras.

Pero el balance español tiene también una cara menos brillante que conviene no esconder. Pol Hernández y Guille Collado, que partían como cabezas de serie número uno del cuadro masculino y eran una de las grandes apuestas españolas para el oro, protagonizaron una de las grandes sorpresas del torneo al caer en octavos de final ante los egipcios Youssef Hossam y Georges Wakim, por 6-4, 4-6 y 7-5. La derrota fue especialmente llamativa porque los egipcios no figuraban entre las grandes potencias del cuadro y porque Hernández y Collado llegaban a Taranto en plena progresión.

La decepción con Pol y Guille

La eliminación fue especialmente dolorosa para Pol Hernández, que tras el partido no escondió su decepción. “Estoy muy jodido, pido perdón a los que habéis confiado en nosotros”, reconoció el jugador catalán. El resultado sirve también como recordatorio de que, en un torneo de selecciones y a un partido, el ranking no garantiza nada. Hernández y Collado habían sido señalados por la propia FIP como “la pareja a batir” del cuadro masculino y llegaban como primeros cabezas de serie.

Sin representación en el mixto

Y hay otra cuestión que deja un pequeño asterisco en la actuación española: España no presentó ninguna pareja en el torneo mixto, pese a que esta modalidad formaba parte del programa de Taranto. La competición contemplaba tres cuadros —masculino, femenino y mixto— y cada Comité Olímpico Nacional tenía la posibilidad de inscribir una pareja mixta. España optó por no hacerlo y, mientras otras selecciones luchaban por una medalla más, España no estuvo representada en una modalidad que terminó con Italia y Portugal disputándose el oro.

La ausencia resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta el nivel de los ocho jugadores seleccionados y el enorme éxito posterior en los cuadros masculino y femenino. No se trata de restar valor a los dos oros y la plata conquistados, sino de señalar una oportunidad perdida en un torneo que, precisamente por ser el primer paso del pádel en los Juegos Mediterráneos, tenía una dimensión que iba más allá de las tres medallas. España podía competir por una tercera vía hacia el podio y decidió no hacerlo.

Carraro, satisfecho

En las gradas de Taranto estuvo además Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel, quien aprovechó la cita para poner en valor la dimensión internacional que está alcanzando el deporte. “El debut del Pádel en los Juegos Mediterráneos fue una gran emoción y, sobre todo, una nueva confirmación de cuánto está creciendo y sigue creciendo nuestro deporte en todo el mundo”, afirmó. Carraro destacó también que 88 atletas de 18 países participaron en Taranto y defendió el valor de este tipo de competiciones como herramienta de expansión y encuentro entre países.

Carraro, en los Juegos del Mediterráneo / FIP

El presidente de la FIP insistió en el gran objetivo que persigue el pádel. “El sueño, y al mismo tiempo el gran objetivo de toda la familia internacional del Pádel, es el olímpico”, aseguró. Y Taranto supone precisamente otro peldaño en ese camino: después de los Juegos Europeos, el pádel sigue ganando presencia en grandes eventos multideportivos y demostrando que puede convivir con las disciplinas olímpicas tradicionales.

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España se marcha, por tanto, de Taranto con una cosecha extraordinaria: dos oros y una plata en el estreno histórico del pádel en los Juegos Mediterráneos. Gala y Diestro y Sainz y Llaguno ya forman parte de la historia; Velasco y Rodríguez completan un podio completamente español en el femenino. Pero junto a la celebración quedan dos asuntos para la reflexión: la inesperada caída de Hernández-Collado cuando partían como grandes favoritos y la decisión de no competir en el mixto. El balance es magnífico, sí, pero también deja claro que España no puede dormirse si quiere seguir siendo la gran referencia internacional del pádel.