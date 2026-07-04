España arrasa en Oporto y revalida el doble título europeo júnior

La cantera española volvió a dejar claro que sigue marcando el paso en Europa. Las selecciones masculina y femenina se proclamaron campeonas del FIP Junior Euro Padel Cup 2026, disputado en Oporto, tras completar un campeonato impecable en el que no cedieron un solo set. Un dominio absoluto que permitió a España revalidar el doble título continental y reafirmar el excelente estado de salud del pádel de formación.

El combinado español fue muy superior desde el inicio de la competición. Tanto chicos como chicas superaron con autoridad la fase de grupos, las semifinales y las finales, imponiendo un ritmo competitivo que ninguno de sus rivales pudo igualar. Las categorías sub-14, sub-16 y sub-18 respondieron con la misma solvencia, reflejando el alto nivel de una generación que apunta muy alto.

La selección femenina abrió la jornada decisiva con una contundente victoria por 3-0 sobre Italia. Paula García Molina y Valentina Fernández López dieron el primer paso al imponerse por 6-3 y 6-3 a Vittoria Conti y Matilde Scarcella. A continuación, Paula Ferrán Díaz y Martina Vera Cebollero ampliaron la ventaja con un 6-4 y 6-1 frente a Sofia Caruso y Elisa Speziali.

Con el título ya al alcance de la mano, Daniela Portilla Gómez y Susana Martín Marín certificaron el triunfo español al derrotar por 6-1 y 7-5 a Vittoria Giraldi y Matilde Minelli, cerrando una final que confirmó el pleno dominio del equipo femenino durante toda la competición.

Los chavales tampoco fallan

Poco después llegó el turno del conjunto masculino, que tampoco dio opción a Francia. Cristian Riesgo y Asier Estébanez sumaron el primer punto con un claro 6-1 y 6-2, dejando muy encaminada la final para España.

El título quedó definitivamente sentenciado gracias a Samuel Delgado e Iago Fuertes, que resolvieron el segundo encuentro por 6-2 y 7-6 después de un igualado desempate en la segunda manga. La victoria permitió completar un nuevo doblete para el pádel español, que volvió a subir a lo más alto del podio en ambas categorías.

Más allá de los resultados, el campeonato volvió a evidenciar la profundidad de la cantera nacional. Los jóvenes internacionales mostraron una gran madurez competitiva, personalidad en los momentos decisivos y una notable solidez colectiva.

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Este nuevo éxito también lleva el sello del cuerpo técnico, encabezado por los seleccionadores José Luis Gutiérrez del Álamo y Oriol Moyés, junto al resto de entrenadores de la expedición. Con el doble oro conseguido en Oporto, España no solo reafirma su hegemonía en el pádel europeo de menores, sino que lanza un mensaje esperanzador de cara al futuro: el relevo generacional está preparado para seguir manteniendo al pádel español entre los mejores del mundo.