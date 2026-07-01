España arranca con paso firme la FIP Junior Euro Padel Cup y confirma su candidatura al doble título europeo

La FIP Junior Euro Padel Cup 2026 ya está en marcha y España no ha podido empezar con mejores sensaciones. La Final 8 del Campeonato de Europa por selecciones arrancó este martes en Oporto con la ceremonia inaugural, el desfile de las delegaciones y los primeros enfrentamientos de la fase de grupos, una jornada en la que el combinado español dejó claras sus aspiraciones al conquistar las seis eliminatorias disputadas entre los cuadros masculino y femenino.

Antes de que la competición echara a rodar, la Federación Internacional de Pádel presentó oficialmente el torneo en un acto encabezado por su presidente, Luigi Carraro, quien definió el campeonato como "el amanecer de los campeones del mañana" y volvió a insistir en la importancia de seguir apostando por el pádel base. "Todos los grandes jugadores que hoy triunfan en Premier Padel pasaron antes por competiciones juveniles europeas o mundiales", recordó el dirigente italiano, que destacó además el crecimiento del pádel portugués gracias al trabajo realizado con las categorías inferiores.

Tras la presentación llegó el tradicional desfile de equipos y el sorteo de la Final 8, que dejó a España encuadrada en el Grupo A tanto en categoría masculina como femenina. Los chicos compartirán grupo con Suecia, Dinamarca y Portugal, mientras que las chicas competirán frente a Portugal, Bélgica y Países Bajos en busca de una plaza en las semifinales.

Momento de la salida de España en el desfile / FEP

ESPAÑA, LA GRAN DOMINADORA

El estreno no pudo ser más convincente para la selección femenina, que superó con autoridad a Bélgica. Las españolas dominaron la eliminatoria desde el primer encuentro y no dieron opción a sus rivales. García Molina y Villegas Monsa abrieron el camino con un claro 6-1 y 6-1 en Sub-14, antes de que Delgado Medina y Munera Vila firmaran uno de los marcadores más contundentes de la jornada con un doble 6-0 en Sub-16. El pleno lo completaron Portilla Gómez y Verdejo Saiz, vencedoras por 6-3 y 6-4 en Sub-18.

La selección masculina respondió con la misma contundencia frente a Dinamarca. Riesgo Méndez y Rodríguez Vilaret firmaron un incontestable doble 6-0 en Sub-14, mientras que Leira Gavilán y Arranz Maestre resolvieron con solvencia su compromiso en Sub-16 por 6-4 y 6-2. La eliminatoria quedó sentenciada con el triunfo de García Calahorro y García Rubio, que se impusieron por 6-2 y 6-1 en la categoría Sub-18.

OBJETIVO: REVALIDAR EL TÍTULO

El balance del primer día no pudo ser más positivo para el equipo español, que sumó seis victorias en otros tantos partidos y no cedió ninguna de las categorías en juego. Una demostración de la profundidad de la cantera nacional, que vuelve a partir como una de las grandes favoritas para revalidar los títulos conquistados en la última edición disputada en Budapest.

La competición continuará durante toda la semana en Oporto con una exigente fase de grupos antes de las eliminatorias por las medallas. España buscará mantener el pleno de victorias para asegurar cuanto antes su presencia en semifinales y acercarse a un nuevo doblete continental que confirme el excelente momento que atraviesa el pádel español también en sus categorías de formación.

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Con cerca de 500 jugadores procedentes de 22 países, la FIP Junior Euro Padel Cup vuelve a convertirse en el principal escaparate del pádel europeo de base. Muchos de los jóvenes que estos días defienden los colores de sus selecciones están llamados a convertirse en los protagonistas del circuito profesional en los próximos años, siguiendo el camino recorrido por las grandes figuras del pádel mundial.