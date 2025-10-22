España arranca con autoridad en la FIP Euro Padel Cup Final 8

La FIP Euro Padel Cup Final 8 no podía empezar mejor para España. El equipo masculino y el femenino, vigentes campeones, firmaron un estreno impecable en La Línea de la Concepción, confirmando su papel de referencia continental en una competición que cada año crece en nivel y atractivo.

Mientras otras selecciones emergentes como Suecia o Países Bajos dieron señales del desarrollo imparable del pádel en Europa, España volvió a imponer su jerarquía sin titubeos. En hombres superó por 3-0 a Gran Bretaña en esta primera jornada mientras que en mujeres también ganaron los tres partidos ante Bélgica. En el cuadro masculino, la 'Roja' demostró que su dominio no depende de nombres sino de una estructura sólida y una generación que sigue renovándose con éxito.

David Gala y Pol Hernández abrieron la jornada masculina con un triunfo convincente ante Loughlan y Harris (6-2, 6-3), y el testigo lo recogieron Álvaro Cepero y Juanlu Esbri, que mantuvieron el pulso y la intensidad para sellar el segundo punto ante Jones y Medina Murphy (6-2, 7-5). El cierre corrió a cargo de la dupla formada por José Antonio Diestro y Álex Ruiz, que puso la guinda con un claro 6-3, 6-1 frente a Farquharson y Patacho. Un 3-0 que refleja la profundidad y el equilibrio del conjunto español, líder sólido del Grupo A.

Las féminas arrasaron a Bélgica

En el cuadro femenino, el equipo dirigido por Iciar Montes ofreció una nueva lección de solvencia y talento intergeneracional. La unión de experiencia y juventud se plasmó en el último partido de la serie frente a Bélgica: Lucía Sainz, una de las veteranas ilustres del pádel español, compartió pista con Martina Calvo, la promesa de 17 años que ya se ha hecho un hueco entre las mejores. Juntas, firmaron un incontestable doble 6-0 ante Sermant y Van Mol, dejando claro que el futuro y el presente pueden convivir con éxito bajo el mismo escudo.

Antes, Andrea Ustero y Ale Alonso, que se reencontraron en este Europero, habían sumado el primer punto frente a Pysson y Boeykens (6-3, 6-0), y Lorena Rufo junto a Jessica Castelló habían ampliado la ventaja con autoridad (6-2, 6-2 ante Wyckaert y Mestach). Tres victorias sin fisuras para mantener a España en la cima del Grupo A, donde Portugal también debutó con triunfo ante Países Bajos (2-1).

La FIP Euro Padel Cup Final 8 ha dejado, en su primer día, una radiografía nítida: el pádel europeo está en plena expansión, con selecciones jóvenes que crecen a pasos agigantados, pero España sigue marcando el ritmo. Su receta, basada en el talento, la continuidad y la renovación constante, continúa funcionando como el motor que impulsa a todo el continente.

Orden de juego de este miércoles 22 de octubre

Pista 1

Italia vs Gran Bretaña (Femenino): A las 10.00 horas

Francia vs Países Bajos (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 2

Portugal vs Bélgica (Femenino): A las 10.00 horas

España vs Suecia (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 3

España vs Países Bajos (Femenino): A las 10.00 horas

Italia vs Alemania (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 4

Francia vs Alemania (Femenino): A las 10.00 horas

Portugal vs Alemania (Masculino): No antes de las 15.00 horas