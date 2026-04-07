Del escaparate de Doha al mapa alternativo del circuito FIP: cambios de calendario y parejas nuevas en construcción

El calendario de Premier Padel sufre un frenazo inesperado. Esta semana, donde debía brillar uno de los grandes focos del circuito —el Major de Doha—, se convierte en un vacío competitivo que obliga a redibujar el mapa del pádel profesional. La suspensión del torneo catarí, motivada por la inestabilidad en Oriente Medio, cambia por completo la hoja de ruta de jugadores, organizadores y aficionados.

Del Major al circuito alternativo

Lejos de la élite que concentra un Major, la actividad esta semana se traslada a circuitos secundarios de la Federación Internacional de Pádel, con torneos repartidos por distintos puntos del planeta. La pasada semana dejó un FIP Gold en Kazajistán, con nombres destacados en las listas de inscripción o el Argentina Padel Tour con Libaak/Chozas de campeones, mientras que el foco también se reparte entre un FIP Silver en Aguascalientes (México) —con jugadores como Tino Libaak, Álex Chozas, Tolito Aguirre o Agustín ‘El Loco’ Torre—, un FIP Bronze en Noruega y otro FIP Silver en Bakú.

Tino Libaak y Álex Chozas ganaron el Argentina Padel Tour la semana pasada y esta estarán en México / RRSS

Una realidad que contrasta con la magnitud mediática, deportiva y económica que supone un Major, convertido en el gran escaparate del pádel mundial y sobre todo el de Doha, símbolo del nacimiento de Premier Padel donde se traslada gran parte de la prensa con ocasión del primer 'Grande' del año que marca el paso del resto del circuito.

Esta semana estaban muchos puntos en juego, 2.000 para los ganadores, y en lugar de ello los jugadores estarán en torneos donde rascar escasos 150 puntos o en casa con rutinas de entrenamiento.

Jon Sanz, entrenado de cara al torneo de NewGiza / RRSS

Abril, una ‘pretemporada’ inesperada

Así, el parón ha generado una situación insólita en el circuito. Los mejores jugadores del mundo atraviesan una especie de pretemporada en pleno mes de abril. Una anomalía en un deporte que, en los últimos años, ha vivido calendarios saturados y sin apenas margen de descanso.

Este impasse ofrece una oportunidad poco habitual: tiempo para ajustar nuevas parejas, reforzar el trabajo físico o, simplemente, desconectar. Muchos aprovecharon la semana pasada para compartir tiempo con familia y amigos, coincidiendo además con el periodo de Semana Santa y esta semana estará dedicada ya llevar a cabo entrenos de calidad para regresar al circuito con picos de rendimiento altos.

Incógnitas en el regreso

La gran duda es cómo afectará este parón al rendimiento competitivo. El ritmo de competición se corta en seco y la inercia de resultados queda en suspenso. Un factor que puede beneficiar a parejas en construcción o, por el contrario, romper dinámicas positivas.

El circuito, si la situación geopolítica lo permite, retomará su curso del 13 al 18 de abril con el P2 de NewGiza, en Egipto. Un torneo que ya genera interrogantes: los números uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, no figuran entre los inscritos, una ausencia llamativa teniendo en cuenta el margen de descanso provocado por la cancelación de Doha.

Por el contrario, el resto de grandes nombres, tanto en categoría masculina como femenina, sí estarán presentes en una cita que marcará el regreso a la normalidad competitiva.

La lista de inscritos en NewGiza / SPORT

Las nuevas parejas

El pádel profesional queda así en pausa, condicionado por factores ajenos al deporte y será el momento de empezar a construir los nuevos proyectos desde el entreno en lugar de tener que plantarse en el 20x10 sin apenas haber podido planificar nada ni trabajar en los mecanismos siempre necesarios en cualquier binomio.

No hay que olvidar que NewGiza será el primer escaparate de las nuevas parejas después del último baile en el circuito provocado, en gran parte, por la ruptura de la dupla Sanyo Gutiérrez/Gonza Alfonso. Las nuevas parejas que debutarán en Egipto tras oficializar su inscripción serán las de Gonza Alfonso/Javi Barahona, Sanyo Gutiérrez/Víctor Ruiz, José Jiménez/Javi García o Íñigo Jofre/David Gala.

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Para otros, el P2 de NewGiza será su torneo de despedida como pareja como Juan Tello y Edu Alonso, Maxi Arce y Pablo Lijó o Aimar Goñi y Enrique Goneaga entre otros. No será hasta el P2 de Bruselas del 20 al 26 de abril, donde podrán verse en acción nuevas duplas como Tello-Arce, Alonso-Goñi, Castaño-Xisco Gil, Diestro-Sánchez Blasco o Lijó-Pablo García.