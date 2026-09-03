Escabechina en Madrid: Dos nuevas cabezas de serie, a la calle

Matinal de locos en el Comunidad de Madrid P1 donde siguieron saltando las sorpresas y con más cabezas de serie despidiéndose del torneo madrileño antes de tiempo. Si en sus debuts fueron las parejas siete (Leal/Guerrero), nueve (Garrido/Bergamini) y doce (Alonso/Goñi) las que se marcharon para casa anticipadamente, en la jornada de octavos de final nada menos que la pareja cuatro, con Jon Sanz y Franco Stupaczuk, y la pareja ocho formada por Momo Gonzñalez y Lucas Campagnolo dijeron un pronto adiós al Movistar Arena.

Destaca especialmente el KO de la pareja debutante en la máxima competición mundial de pádel Jon Sanz y Franco Stupaczuk. La dupla hispanoargentina se desplazó a Belgrado a jugar un torneo FIP Gold para buscar el máximo acoplamiento de cara a Madrid y, tras ganar el título en tierras serbias imponiéndose en la final a Coki Nieto y Mika Yanguas -sus respectivas anteriores parejas- parecía que todo estaba yendo por la senda correcta. Pero nada más lejos de la realidad. Jon y Stupa no tuvieron buenas sensaciones ante un inconmensurable José Jiménez muy bien secundado por Álex Arroyo.

La dupla española nunca dio una bola por partido y, tras salvar una pelota de set en la primera manga y acabar ganándola, en el segundo parcial, con una defensa numantina y un pádel de muchos quilates, desquiciaron a Stupa y Jon que nunca lograron encontrar soluciones en el 20x10: "No encontramos sensaciones", confesaba el navarro, a lo que el chaqueño respondía: "El objetivo es ir al tie-break de últimas porque no encontramos sensaciones". Ambos detectaron el problema, pero no la solución y acabaron cediendo por 7-6 (6) y 6-4 siendo el suyo un triste camino en su debut como pareja en Premier Padel.

Momo y Campa, adiós tempranero

No fueron los únicos que no pudieron salvar los muebles en unos octavos de final cada vez más complicados. En la pista dos, Momo González y Lucas Campagnolo tampoco tuvieron su día ante Íñigo Jofre y Jairo Bautista, una dupla que en más de un torneo ha demostrado que no es rival fácil al otro lado de la red. El resultado final fue de 7-5 y 6-3 y con la caída de Momo se da la circunstancia de que cuatro de los reveses que luchan por un puesto en la selección de cara al Mundial de Qatar han quedado fuera de Madrid a las primeras de cambio.

Jofre y Bautista superaron a Momo y Campa / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Al margen del antequerano, Javi Leal, Javi Garrido y Aimar Goñi no seguirán en Madrid así que tendrán que esperar al Major de París de la próxima semana para demostrarle a Juanjo Gutiérrez que merecen esta última plaza ya que se da por sentado que Ale Galán, Paquito Navarro y Coki Nieto tienen el sitio asegurado.

Las favoritas no fallan

Mucho más sólidas se mostraron las cabezas de serie del cuadro femenino. Ni una sola de ellas falló y quedaron definidos unos cuartos de final de vértigo para este viernes. Gemma Triay y Delfi Brea se medirán a Aranzazu Osoro y Alejandra Salazar, en el que podría ser su último partido en su Madrid natal donde está recibiendo numerosas muestras de cariño tras anunciar que esta será su última temporada como profesional. Sin embargo, junto a la argentina están dando un gran rendimiento y seguro que intentarán estar en semifinales dándolo todo en la pista.

Andrea Ustero y Ari Sánchez tuvieron que luchar a fondo ante Carolina Orsi y Patty Llaguno necesitando tres sets para certificar el pase a cuartos (6-0, 7-6 (3) y 6-2) donde se encontrarán a Tamara Icardo y Claudia Jensen.

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Claudia Fernández y Martina Calvo siguen de dulce y en cuartos de final se medirán a Marina Guinart y Alejandra Alonso mientras que Marta Ortega y Sofi Araújo, que saldaron un durísimo duelo ante Bea Caldera y Carmen Goenaga (6-3, 3-6 y 6-4), se medirán a una de las grandes favoritas al título, Bea González y Paula Josemaría.