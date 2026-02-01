El equipo de Lewandowski, medalla de bronce en la Hexagon Cup y Ari Sánchez anuncia cambios importantes

El equipo de Robert Lewandowski, RL9, acabó tercero en la Hexagon Cup después del triunfo tanto en categoría masculina como en femenina frente al Team Bella Puerto Rico en el duelo por el tercer y cuarto puesto, mejorando ostensiblemente la séptima posición del año pasado.

Primero Ari Sánchez y Andrea Ustero saltaron a la pista con el objetivo de saldar su participación en la Hexagon con pleno de victorias y lograban un nuevo triunfo contundente sobre Bea González y Bea Caldera por 6-2 y 6-4. Tampoco fallaron Agustín Tapia y Jon Sanz, quienes se medían a Arturo Coello y Edu Alonso a los que ganaron por 6-4 y 6-2 evitando de esta manera que tuviera que disputarse el punto decisivo entre los jugadores de la NextGen.

Además, coincidió que cuando Tapia y Jon tuvieron el match point, al mismo tiempo Carlos Alcaraz tenía punto de partido en la final del Open de Australia. Ambos lo ganaron por lo que fue un momento increíble vivido en la Caja Mágica.

En la rueda de prensa posterior, a la que no pudo acudir Agus Tapia porque cogía un vuelo hacia Barcelona, el manager del equipo Tomasz Smokowski, se mostró muy feliz con el rendimiento del equipo y desveló que "Robert Lewandowski me pregunta cada día por los resultados, incluso ayer que jugó en Elche a las 2.00 de la madrugada me mandó un mensaje preguntando cuál había sido el resultado. Le dige que se fuera a dormir porque habíamos perdido pero le dige que hoy era otro día y que podríamos ganar".

Por su parte, Ari Sánchez, que está jugando con una pala sin marca en la Hexagon, confesó que "terminaba mi contrato con Head y ahora he acabado el derecho de tanteo que tenía de un mes. Así que estoy en mercado libre y tengo varias opciones que estoy estudiando. En unos días firmaré con una de las marcas y ya lo anunciaré". Desveló que "aquí estoy probando una pala, he probado otras así que estoy en época de pruebas", dijo con una sonrisa.

Andrea: "Nos ha ido super bien esta semana para practicar y entrenar todo lo que venimos haciendo todo el equipo. Es una semana para enfrentarnos a jugadoras que nos vamos a tener que enfrentar durante todo el año así que esto también nos sirbe de entreno, así que feliz por las cuatro victorias y a seguir".

Marcela Ferrari, entrenadora del equipo, habló con orgullo de su equipo: "Para mí la Hexagon es un lujo, me encanta el tema de equipo y este equipo que he tenido. He podido tener a jugadores que conocía de lejos y los he podido tener cerca, con las chicas que decir después de haber conseguido cuatro victorias, han sido jugadoras profesionales que aspiran a lo máximo y han demostrado que van a por todas. Jon y Agus lo dieron todo y no me quiero olvidar de Juan y Diego que sé que hubiesen dado el punto si hubiera sido necesario".