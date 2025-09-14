Otro episodio de tensión entre Lebrón y Stupaczuk: "No tienes huevos"

El comportamiento de Juan Lebrón con sus compañeros siempre ha generado mucho debate entre los aficionados al pádel. Un jugador excesivamente caliente durante los partidos y que, a veces, no controla sus emociones y comentarios hacia su compañero. En París, durante el duelo de semifinales contra Tapia y Coello, volvió a suceder.

El partido entre ambas parejas empezó de la mejor manera para Lebrón y Stupaczuk, que estuvieron cerca de llevarse el primer set cuando se colocaron 5-2 arriba. Aun así, Coello y Tapia se pusieron el mono de trabajo y les devolvieron la rotura para seguir vivos. En el cambio de lado tras el noveno juego llegó el momento de tensión entre Lebrón y su pareja.

Lebrón y Stupaczuk en París / X

El gaditano reprochó una acción a su compañero, que no dudó en responder su punto de vista. "Fallé solo la primera volea", dijo el argentino. Sin embargo, la explicación no convenció a Lebrón, que siguió recriminando a su pareja sus decisiones. Charlie Pozzoni, el entrenador, trató de intervenir para calmar las aguas, teniendo en cuenta que ambos estaban haciendo un buen partido hasta el momento.

"No tienes huevos"

"Boludo, ves lo que querés ver. Si querés les damos la mano a los rivales. No tienes huevos, hermano", le dijo Lebrón a Stupaczuk. No es la primera vez que sucede una situación así, por lo que el argentino mostró su cansancio ante la actitud de su compañero cuando las cosas no van del todo bien. Tras esta discusión, no ganaron ni un solo juego más en el set.

Y es que los números uno impusieron su calidad y fueron capaces de darle la vuelta a la primera manga: de 2-5 a 7-5. Un golpe demasiado duro para 'El Lobo' y el argentino, que no fueron capaces de elevar su nivel de nuevo y perdieron de manera clara en el segundo set por 6-2. Una derrota más y otra vez que se quedan a las puertas de una gran final.