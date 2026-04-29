¡Entradas ya a la venta para las Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona 2026!

Desde este miércoles, el público puede adquirir sus entradas para presenciar el mejor torneo de la temporada. Los/las mejores 16 jugadores del planeta competirán en categoría masculina y femenina en lo que será, una vez más, el evento más prestigioso del calendario internacional.

Tres años, tres éxitos

Por tercera temporada consecutiva, el icónico Palau Sant Jordi acogerá el torneo final de temporada. Las cifras hablan por sí solas: en 2025, reunió a más de 50.000 espectadores, con un histórico doble sold-out en semifinales y finales. Estos números evidencian la pasión del público barcelonés y el magnetismo de una competición que despierta todas las emociones. La respuesta previa ha sido extraordinaria: más de 2.000 personas en lista de espera. Este miércoles, con la salida a venta general, se esperan cifras de venta altísimas.

Barcelona siempre sorprende

Esta ciudad regala momentos inesperados sobre la pista: desde la épica victoria de Jon Sanz-Coki Nieto contra los favoritos hasta el triunfo de Ari Sánchez, pasando por los instantes más memorables que se viven año tras año en las gradas del Sant Jordi. El objetivo es claro: volver a llenar el recinto, impulsado por el éxito de la edición anterior.

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Las entradas ya están a la venta / Premier Padel

Una entrada para todos

Como novedad, el torneo mantiene la entrada de tarde del jueves: más económica y pensada para quienes no puedan asistir a jornada completa. Porque desde la organización creen que nadie debe perderse el espectáculo del mejor pádel del mundo. La oportunidad es única. Cada edición supera la anterior. Aquí estarán los mejores del planeta. Barcelona os espera con los mejores del mundo.