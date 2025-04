Empieza el baile de parejas: Di Nenno deja a Garrido y elije a Tello

Tan solo se han disputado cinco torneos de Premier Padel, y a efectos del cuadro masculino apenas tres, y ya ha empezado el baile de parejas en el cuadro masculino. Algo que podía intuirse ya que en la gira americana se han dado resultados inesperados de parejas que aspiraban a mucho más.

Tal y como adelanta Alvar Madrid en Relevo, este es el caso de Martín di Nenno, que ha decidido prescindir de Javi Garrido y después del Major de Doha separarán sus caminos. Los malos resultados que han cosechado en este inicio de temporada han sido determinantes para que la pareja tome esta decisión.

Cabe recordar que tanto en Riad como en Miami, Di Nenno y Garrido cayeron en cuartos de final, mientras que en el último torneo disputado en Santiago de Chile no pasaron de octavos de final. Además, las sensaciones en la pista no han sido buenas y, pese a que años atrás ya jugaron juntos, esta nueva unión no ha dado los frutos esperados. Volverán a competir juntos en el Qatar Major que se disputa del 14 al 19 de abril y a partir de aquí seguirán su carrera con otras parejas.

Garrido durante un partido en Miami ante Galán y Chingotto / Premier Padel

Relevo anuncia cuál será el nuevo compañero de Martín di Nenno. El jugador argentino, actualmente número ocho del mundo, ha elegido a su compatriota Juan Tello de cara a lo que resta de temporada, que es mucho.

Paso adelante de Tello

Martín quiere aprovechar el regreso a su máximo nivel del 'Gato' Tello para intentar superar esta barrera de los cuartos de final que parece imbatible con Garrido. La aspiración de la dupla argentina, que en principio entrará en cuadro como pareja siete (en función de los resultados de Doha), serán las semifinales por lo que les queda trabajo por delante para dar este paso adelante.

Juan Tello sorprendió con su nivel en la gira americana, sobre todo en Santiago de Chile donde, al lado de un joven como Tino Libaak de tan solo 19 años, logró colarse en semifinales. Cayeron frente a Stupa y Lebrón pero no sin antes llevarles al tercer set. El despertar del Gato llamó la atención a todos, incluso a Di Nenno que ahora ve la oportunidad de aprovechar esta dinámica de su compatriota para crear un proyecto de más envergadura.

La consecuencia de esta ruptura será, sin duda, una escalada de cambios de pareja a no ser que Tino Libaak y Javi Garrido, que quedan libres, decidan unirse y de esta manera vuelvan a calmarse las aguas en el cuadro masculino. Habrá que esperar unos días para ver como responden el resto de jugadores a este importante movimiento.