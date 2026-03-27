La emotiva despedida de Sanyo y Gonza Alfonso: "Se me piantó un lagrimón"

Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso han puesto punto final a su etapa como pareja tras el P1 de Miami, cerrando un proyecto corto pero intenso que ha terminado con una despedida pública cargada de emoción… y con nuevos compañeros ya definidos.

Sanyo fue el encargado de oficializar una ruptura ya conocida por todos a través de sus redes sociales con un mensaje de enorme carga sentimental. El argentino destacó la conexión personal construida con Alfonso, más allá de los resultados, subrayando valores como la ilusión, el respeto y la amistad. “En vos encontré ilusión, ganas, respeto y sobre todo encontré un nuevo amigo en mi vida. Te deseo lo mejor siempre sos una gran persona y te mereces todo lo bueno. Gracias por acompañarme, por tirar para adelante en las buenas y en las malas. Te llevas un pedacito de mi corazón. Ojalá todos tengan un Gonza en su vida. Gracias gracias y más gracias y si TE VOY A EXTRAÑAR".

Gonza no dudó en contestar en el perfil de Sanyo tras el emocionante mensaje: "Se me pianta un lagrimón. Increíble tus palabras, créeme que me llegaron hasta el fondo del alma y lo valoro muchísimo quisiera abrazarte, dejaste en mí mucho más de lo que imaginas, considero que los momentos que hemos vivido se ha formado una linda amistad para siempre, no dudes en contar conmigo que acá voy a estar. Te seguiré disfrutando desde otro lado!!".

Previamente, el de General Cabrera también colgó su mensaje de despedida en sus redes sociales: "Miami nos queda para el recuerdo, lastimado en el primer partido llevándome una cicatriz y por otro lado el mismo dolor de saber que era nuestro último partido @danielsanyogutierrez. Tenemos que estar contentos por nuestra despedida, vuelvo a agradecerte y a desearte lo mejor en todo lo que propongas en tu gran carrera!! Gracias a toda la gente que estuvo presente, gracias al público ESTOY MUY AGRADECIDO NADA SERÍA POSIBLE SIN USTEDES SIN SU ACOMPAÑAMIENTO Y CALOR. COMIENZA UNA NUEVA ETAPA".

El adiós competitivo se produjo en Miami, en un partido condicionado por la lesión de Alfonso, que terminó con una brecha en la frente que requirió siete puntos de sutura. Un cierre marcado por la adversidad, pero también por el compromiso competitivo de una pareja que nunca dejó de pelear.

De las tensiones al cierre elegante

La ruptura llega días después de que Sanyo reconociera públicamente ciertas incomodidades en el proyecto. En una entrevista reciente a Joaquín Serna, el argentino deslizó que la continuidad de la pareja estuvo más ligada a cuestiones de ranking que a una apuesta firme desde lo deportivo, algo que terminó pasando factura en momentos clave. "Hubo cosas que molestaron cuando decidimos seguir, y eso salió a la luz en los momentos críticos. Nos despedimos en Acapulco sabiendo que hacemos buena pareja, pero termina ese torneo y es como bueno, nos vamos a tomar un tiempo a ver si me conviene seguir por ranking. Creo que eso hizo daño, me molesta cuando no te eliges por afinidad y sí por descarte o por ranking".

Sin embargo, cualquier atisbo de tensión ha quedado disipado con los mensajes cruzados en redes, que reflejan una despedida cuidada y sin reproches.

En lo estrictamente deportivo, la pareja se va con la cabeza alta. Especialmente significativo fue su triunfo en el P2 de Cancún ante Fede Chingotto y Alejandro Galán, una victoria de peso que evidenció su potencial competitivo incluso en un contexto irregular.

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Nuevas parejas ya confirmadas

La separación no ha tardado en reconfigurar el tablero. Tal y como avanzó en exclusiva el diario SPORT, Sanyo iniciará una nueva etapa junto a Víctor Ruiz, mientras que Gonzalo Alfonso formará dupla con Javi Barahona. Dos movimientos que abren incógnitas sobre el rendimiento inmediato de ambas nuevas duplas y desatan un efecto dominó con algunas nuevas parejas ya confirmadas en las inscripciones del torneo de NewGiza donde se han apuntado juntos Javi García y Jose Jiménez, Íñigo Jofre y David Gala o Maxi Sánchez Blasco y Jose Diestro, entre otros cambios.