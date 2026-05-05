La emotiva despedida que Javi Leal le dedica a Pablo Cardona

La pareja formada por Javi Leal y Pablo Cardona ha puesto fin a su breve andadura en el circuito de manera oficial. La decisión ya estaba tomada, pero no ha sido hasta la recaída en la lesión de Cardona, que ha anunciado que se aparta de las pistas de manera indefinida para centrarse en su recuperación.

El portuense quiso despedirse de su ya excompañero con un mensaje sentido en redes sociales, dejando entrever que el proyecto tenía más recorrido del que finalmente ha mostrado en pista. “Ha sido una pena no haber podido sacar todo el rendimiento que creo que teníamos juntos… Me quedo con la sensación de que había mucho más por construir y con esa pequeña espina de no haber podido demostrarlo del todo”, escribió Leal.

Las rodillas están cortando la progresión de Pablo Cardona / Premier Padel

Palabras de cariño

El andaluz añadió palabras de buenos deseos: "Aun así, valoro mucho todo lo que hemos compartido y el trabajo que hemos hecho juntos. Estoy seguro de que en el futuro nuestros caminos se volverán a cruzar. Te deseo lo mejor en lo que viene, dentro y fuera de la pista".

La respuesta de Cardona no se hizo esperar, breve pero cargada de complicidad: “Grande javitooooo❤️❤️❤️”, reflejo de la buena relación personal que ambos mantienen pese a la ruptura deportiva.

Malos resultados y malas sensaciones

En lo estrictamente competitivo, los resultados no acompañaron. La pareja no logró superar la primera ronda en ninguno de los tres torneos que disputaron juntos en el circuito de Premier Padel: Miami, NewGiza y Bruselas. Tres participaciones, tres derrotas y ni una sola victoria que consolidara el proyecto.

La situación física de Cardona ha sido determinante en este desenlace. Tras reaparecer con molestias evidentes, el jugador ha decidido parar sin fecha de regreso para intentar dejar atrás definitivamente sus problemas en las rodillas.

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La nueva pareja de Leal, una incógnita

Por su parte, Leal ya ha comenzado a reorganizar su calendario. Aunque ambos estaban inscritos como pareja en los torneos de Asunción y Buenos Aires, el andaluz competirá finalmente en Paraguay junto a Agustín Torre. Para la cita argentina, todavía no ha confirmado compañero, aunque no se descarta que repita con el propio Torre si Lucho Capra, habitual pareja del argentino, no se recupera a tiempo de su lesión.