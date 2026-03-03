El efecto del boicot de Gijón sacude el ranking FIP: subidas meteóricas y caídas descomunales

El ranking de la FIP vivió este lunes uno de esos movimientos que evidencian hasta qué punto un solo torneo puede distorsionar la clasificación cuando se dan circunstancias excepcionales. La ausencia de la mayoría de las cien primeras parejas en el torneo de Gijón de 2025 provocó una alteración significativa en la tabla, que esta semana, en la que se celebró el torneo el año pasado, con la regularización de la clasificación se han visto subidas llamativas y descensos muy pronunciados.

El contexto no fue deportivo, sino institucional. El conflicto abierto entre los jugadores y Premier Padel llevó a muchas de las principales parejas a no competir en Gijón en lo que se denominó un claro boicot al circuito. La reivindicación era clara: más voz y voto en las decisiones del circuito. Una demanda que, a día de hoy, muchos consideran que todavía no se ha materializado plenamente. También protestaban contra la reducción de cuadros, una medida a la que el circuito cedió inicialmente, pero que esta temporada ha vuelto a aplicar en los torneos P2 y P1.

Aquella ausencia masiva abrió una oportunidad inesperada para jugadores de inferior ranking. Parejas que sí decidieron competir sumaron puntos muy valiosos ante un cuadro desnaturalizado, lo que un año después ha generado movimientos drásticos al no poder defender esas puntuaciones.

En las capturas del ranking se observan subidas importantes como la de Juan Ignacio De Pascual (+11), o incrementos sólidos como los de Ferran Insa, Luciano Capra o Arnau Ayats. También aparecen ascensos progresivos en la franja del 80 al 100 que evidencian cómo aquel torneo tuvo un impacto directo en trayectorias individuales.

En el lado contrario, destacan caídas muy pronunciadas como la de Francisco Cabeza (-38), Diego García (-44) o Manuel Aragón (-58), descensos que responden más a la excepcionalidad de lo ocurrido el año pasado que a un bajón real de rendimiento competitivo. El sistema de 52 semanas no entiende de conflictos entre jugadores y circuito: simplemente elimina los puntos que no se pueden revalidar.

Sin embargo, para los jugadores del Top la lectura es diferente. Al no haber participado en Gijón el curso pasado, no tenían puntos que defender. Eso significa que, en términos matemáticos, parten con ventaja: cualquier resultado que obtengan esta temporada se traducirá en suma neta. En un ranking tan ajustado, ese detalle puede marcar diferencias importantes en la lucha por posiciones y a final de temporada podrían convertirse en puntos determinantes.

Lo ocurrido demuestra cómo las decisiones colectivas pueden tener consecuencias deportivas a medio plazo. El ranking se vio alterado de forma abrupta, pero con el paso de las semanas tenderá a reordenarse conforme los grandes nombres recuperen terreno en condiciones normales de competencia.

Gijón fue, más que un torneo, un punto de inflexión. Un episodio que mezcló reivindicación, estrategia y cálculo de riesgos. Hoy el ranking refleja todavía ese eco, aunque poco a poco vuelve a ajustarse a la jerarquía que dicta la pista. En cuanto a las reivindicaciones... es un debate todavía con muchas aristas después de que los jugadores parece que hayan bajado los brazos en sus reivindicaciones.