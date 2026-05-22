Edu Alonso: "He tenido la suerte de poder vivir del pádel, pero yo pagaría por jugar ahí"

Hablar de pádel en España es hablar de crecimiento, de consolidación y de territorios que empujan con fuerza. Entre ellos, la Comunitat Valenciana, que volverá a situarse en el mapa internacional en 2026 con la cita prevista del 6 al 14 de junio en la Fonteta.

Con más de 10.000 licencias federativas y una presencia cada vez mayor en la élite, Valencia se ha convertido en una auténtica cantera de talento. Y en ese contexto, uno de los nombres propios es el de Edu Alonso, actualmente top 18 del mundo.

Su historia no responde al guion habitual. No hubo planificación ni objetivos definidos desde el inicio, sino una casualidad que le cambió la vida: “Yo jugaba al tenis; un día las pistas estaban ocupadas y me metí con mi padre a jugar al pádel. A partir de ahí empecé con mis amigos... y hasta hoy, que no podría vivir sin el pádel”.

Ese crecimiento tiene también raíces muy cerca de casa. En la Comunitat Valenciana, Edu Alonso dio sus primeros pasos hasta consolidarse como uno de los grandes talentos de su generación. En 2019, en Castellón, se proclamó campeón del mundo junior por parejas con España, un punto de inflexión en su carrera. De campeón del mundo junior en casa a estrella del circuito internacional, su evolución ha ido de la mano del crecimiento del propio deporte.

Con el paso del tiempo, ese vínculo se transformó en una carrera profesional que hoy le sitúa en lo más alto. Sin embargo, su manera de entender el deporte sigue siendo la misma. “El pádel lo es todo para mí. Es lo que más me gusta hacer. He tenido la suerte de poder vivir de ello, es algo que me pagan por hacer pero yo pagaría”, comenta Alonso.

Más allá del rendimiento y los resultados, el valenciano pone el foco en el aprendizaje personal que le ha dejado el camino: “El esfuerzo es lo que más me ha enseñado. Independientemente del resultado, me quedo tranquilo sabiendo que lo he dado todo”.

En un calendario cada vez más internacional, competir en casa adquiere un significado especial. Para un jugador acostumbrado a viajar durante gran parte del año, regresar a Valencia adquiere un significado especial. “Que estén tus amigos, tu familia, la gente con la que has crecido... eso no pasa siempre, es algo muy especial y me siento un privilegiado. Desde pequeño he trabajado para poder vivir momentos así”, concluye.

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Instalado actualmente en el Top 18 del ranking mundial, Edu Alonso representa el crecimiento natural de un deporte que no ha dejado de evolucionar en los últimos años. Un jugador que ha ido avanzando paso a paso, sin atajos, y que mantiene intacta la esencia de aquel primer día en el club: el de alguien que entró a una pista casi por casualidad y acabó encontrando su lugar.