Duras declaraciones: "Hoy se superaron muchos límites que no se deberían de pasar en una pareja"
Tras caer en la Q1 del P1 de Pretoria la pareja Miguel Benítez y Aris Patiniotis se despachó a gusto criticándose mutuamente
Angie F.G.
Cuando las cosas no funcionan está claro que algo ocurre en una pareja. Muchas veces no se complementan, tienen mala suerte en los sorteos, tienen un mal día... pero en ocasiones la relación está completamente rota y no hay nada que hacer para solucionarlo.
Parece que este último es el caso de la dupla formada por Miguel Benítez y Aris Patiniotis quienes, tras caer en la primera ronda de la qualy de Pretoria por 2-6, 7-6 y 6-3 ante Pau Miñano y Boris Castro. Las declaraciones posteriores a esta dura derrota de ambos jugadores ni tienen desperdicio.
Benítez habla de superar límites que no hay que traspasar
Por su parte, Benítez ha publicado lo siguiente: "Cuando no se viene 100% preparado y mentalizado a un Torneo hay que aceptar todas las posibles consecuencias", en una dura crítica a su compañero. Añadió una frase lapidaria: "Es una pena porque este P1 de Pretoria recogía todas las condiciones para dar un buen rendimiento pero hoy se superaron muchos límites que no se deberían de pasar en una pareja que juega del mismo lado".
"Sin duda será difícil olvidar este episodio pero habrá que buscar la manera de recuperar la senda positiva en un momento personalmente difícil", asegura entonando el mea culpa. "Una lloradita y a seguir", sentencia.
Aris quiere ser feliz en la cancha
Tampoco se ha quedado corto en sus críticas Aris en otro mensaje digno de leer. Tras felicitar a los rivales y agradecer a su entrenador Resti "por sentarte en el banco y bancarme en todas", parece que manda una chinita a su compañero. "Gracias a todos los que se preocuparon por mi hoy, hay Aris para rato, y seguramente los años que termine jugando los haré siendo feliz dentro de una cancha de pádel", dijo en redes.
Mucho deberán mejorar las cosas entre estos dos jugadores, sobre todo dentro de la pista ya que todo apunta a una rotura inminente si no se arreglan los problemas entre ellos.
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