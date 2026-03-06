El duelo más esperado ya está aquí: Ari Sánchez contra Paula Josemaría

Era una de las grandes atracciones del torneo de Gijón en cuanto se confirmó en el sorteo del cuadro que ambas jugadoras iban por el mismo lado. Todo el mundo esperaba el momento en el que Ari Sánchez y Paula Josemaría se enfrentaran una vez consumada su ruptura al final de la pasada temporada. Y llegó el día, este sábado 7 de marzo, ambas jugadoras estarán en lados contrarios de la red. La catalana junto a Andrea Ustero y la extremeña al lado de Bea González.

Nadie querrá perderse ese duelo de semifinales que arrancará este sábado a las 12.00 horas (CET) y que perfilará la ruta de cada una de las duplas esta temporada. De momento hay que decir que en Riad, Ari y Andrea se erigieron campeonas mientras que Bea y Paula perdieron en su debut en octavos de final. De esta manera, la dupla catalana cogió delantera en este duelo que se avecina como uno de los más recurrentes este año al partir La Perla y Dinamita como pareja dos, y la de Reus y la de Castellbisbal como número tres.

Para que se diera este duelo tan anisado entre la afición, previamente Sánchez y Ustero tuvieron un enfrentamiento de mucho desgaste ante Vero Virseda y Marina Guinart donde, tras dominar los primeros compases del duelo, las catalanas bajaron la intensidad y, pese a que lograron adjudicarse el primer set, en el segundo se vieron sorprendidas por un angustioso 0-4. Pero Ángel González la hizo reaccionar, les exigió volver a entregarse al máximo en la pista y sus pupilas reaccionaron a tiempo para poder solventar un problema antes de que fuera irreversible. Al final triunfo por 6-3 y 7-5 y las semifinales aseguradas.

Aunque el marcador no lo refleje, tampoco lo tuvieron tan fácil Bea González y Paula Josemaría en cuartos de final ante las Alejandras Salazar y Alonso. Momentos de dudas, breaks y contrabreaks... Claudio Gilardoni les pedía calma, que no se precipitaran, que estaban por delante y necesitaba más pausa y seguir el plan previsto. El marcador era un 6-2 y 4-1 tras la rotura de las Alejandras, nada grave, pero sí un toque de atención, de ahí las instrucciones del técnico argentino.

Pero el destino estaba escrito y la pareja dos reaccionaba y, tras ver como Salazar y Alonso salvaban una bola de partido, no desaprovechaban la segunda y con ella se aseguraban el triunfo por 6-2 y 6-3 evitando más sustos en el partido. Las 'Perlamita' necesitaban este triunfo para difuminar fantasmas en una pareja que aspira a todo este año.

El pádel exigía este esperado duelo de las ex número uno Ari y Paula que tendrá su primera carta de presentación este sábado. Qué nadie haga planes que el espectáculo estará en Gijón.