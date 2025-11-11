Dubai Premier Padel P1 2025: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Dubai Premier Padel P1 2025. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel afronta esta semana el Dubai Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Dubai P1 por TV y online en España.
Hoy, martes 11 de noviembre, es el día en el que arranca el cuadro principal tanto en categoría femenina como masculina y aparecen en el horario parejas ya de cierta entidad que buscarán superar la primera ronda. Todavía no entran en juego las principales cabezas de serie.
El torneo tiene lugar en el Hamdan Sports Complex de la ciudad de los Emiratos Árabes con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.
Los P1 son los torneos que reparten 1000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del Dubai Premier Pádel hoy
La jornada arrancan a las 09.00 horas (CET):
DAMAC CC
- Caparros/Pérez vs Guinart/Virseda (8) | 09:00 h (CET)
- Martínez/Rodríguez vs Casali/Cañellas (WC) | A continuación
- Gil/Sánchez vs García/Oria | A continuación
- Gutiérrez/Valdés vs Al Janahi/Al Janahi (WC) | A continuación
- Icardo/Jurado (WC) vs Quílez/Sans (Q) | No antes de las 17.00 h. (CET)
- Goneaga/Hernández vs Vilariño/Rico (WC) | A continuación
Pista 1
- Orsi/Martínez vs Sainz/Eugenio | 09:00 h (CET)
- Arce/Lijó vs Insa/Roglan (Q) | A continuación
- Osoro/Iglesias vs Castelló/Rufo | A continuación
- Torre/Cepero vs García/Gala | A continuación
- Collado/Hernández vs Zapata/Cabeza | A continuación
- Santigos/Sintes vs Montiel/Belluati | A continuación
Pista 2
- Diestro/Ruiz vs Valenzuela/Mouriño | 09:00 h (CET)
- Ortega/Huete (Q) vs Martínez/Domínguez | A continuación
- Lancha/Sager vs Lacamoire/Ronco (Q) | A continuación
- Rubio/Ruiz vs Jensen/Sánchez (Q) | A continuación
- Del Castillo/Fernández vs Capra/Goñi | A continuación
Pista 3
- Meléndez/Meléndez (Q) vs Perino/Piotto | 09:00 h (CET)
- Collombon/Montes vs Sharifova/Lobo | A continuación
- Fassio/Llaguno vs Arruabarrena/Bidahorria | A continuación
- Deus/Deus vs Jerez/Lamperti (Q) | A continuación
- Abbate/Castaño (Q) vs Juménez/Sánchez | A continuación
DUBAI PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Dubai P1:
DÓNDE VER EL DUBAI PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2025 y el Dubai P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Dubai Premier Padel P1 2025, además de la actuación de las parejas españolas.
