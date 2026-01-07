Dubai, el nuevo Edén del pádel

Durante años, el pádel profesional tuvo su epicentro vital y deportivo en España, concretamente en Madrid y Barcelona. Hoy, ese mapa empieza a cambiar. En 2026, jugadores como Jon Sanz, Victoria Iglesias, Javi Garrido, Javi Leal, Virginia Riera o Gonzalo Rubio han decidido trasladar su residencia a Dubai, siguiendo el camino que ya tomaron en temporadas anteriores Arnau Ayats o Iñigo Jofre.

El fenómeno no es casual ni aislado. Responde a una tendencia más amplia que afecta a múltiples disciplinas deportivas y que sitúa a Emiratos Árabes Unidos, y especialmente Dubai, como uno de los grandes polos de atracción del deporte profesional moderno.

Pero ¿qué encuentran allí los jugadores de pádel? ¿Y qué dejan atrás? ¿Realmente es un paraíso para los deportistas?. En SPORT hemos analizado pros y contras de esta nueva tendencia entre los jugadores de pádel.

Ventajas fiscales

El principal atractivo es evidente: en Dubai no existe impuesto sobre la renta personal. Para un jugador profesional cuyos ingresos dependen de premios, patrocinios y contratos variables, la diferencia respecto a España puede ser determinante. La capacidad de ahorro aumenta de forma notable si se cuenta con estabilidad deportiva o respaldo de sponsors. Algunos jugadores como Arturo Coello se han trasladado a otros países como Estados Unidos pero aseguran que seguirán cotizando en España. No parece que vaya a ser el caso de los jugadores que deciden emigrar a Dubai.

Infraestructuras de alta calidad

Dubai ofrece una ciudad moderna, segura y extremadamente organizada. Las instalaciones deportivas, los gimnasios, los centros de recuperación y los servicios médicos privados están al más alto nivel. Para un deportista que pasa gran parte del año viajando, la comodidad logística pesa tanto como el rendimiento en pista y desde Dubai las conexiones aéreas con el mundo son inmejorables al estar en un punto estratégico. Además, el pádel está de moda en los Emiratos Árabes y la proliferación de clubs de alto standing e instalaciones de gran prestigio está a la orden del día.

Proyección internacional y marca personal

Vivir en Dubai no es solo una decisión deportiva, sino también estratégica. El crecimiento del pádel en Oriente Medio abre puertas a poder crear academias propias, ser protagonistas de Clínics y eventos con remuneraciones estratosféricas y conseguir acuerdos comerciales con marcas internacionales que buscan deportistas carismáticos. Para perfiles mediáticos como Javi Garrido o Jon Sanz, la ciudad se convierte en un escaparate global. En Dubai las opciones de encontrar sponsors se amplifican notablemente.

Las sombras del 'Edén'

Pero como en todo en esta vida, no todo es ideal en esta decisión. Dubai es un país geográfica y culturalmente absolutamente distinto a España y exige un gran nivel de adaptación, aunque si bien es cierto que los jugadores vivirán una vida lujosa en la ciudad árabe, también lo es que hay algunos aspectos a los que no podrán escapar.

Clima extremo: Durante varios meses al año, el calor supera los 45 °C, lo que limita la actividad al aire libre y obliga a entrenar en instalaciones indoor. No todos los jugadores se adaptan igual a este entorno. En este sentido, la gran cantidad de desplazamientos que realizan los jugadores por todo el mundo a lo largo del año harán que este no sea un gran handicap para ellos.

Coste de vida elevado: La ausencia de impuestos no compensa siempre el alto coste de la vida diaria, especialmente en vivienda, educación y sanidad privada. Vivir en zonas céntricas o bien conectadas puede resultar mucho más caro que en España.

Normas culturales y marco legal: Dubai es una ciudad abierta, pero bajo normas sociales y legales mucho más estrictas que las europeas. La libertad personal y la vida social requieren una adaptación cultural que no siempre son fáciles de asumir. Las leyes en Dubai son más conservadoras y restrictivas que en España (por ejemplo, sobre actitudes en público, relaciones, alcohol o libertad de expresión), lo que exige adaptarse cultural y socialmente.

Poco nivel de pádel: Los jugadores que se desplacen a Dubai a vivir, tendrán el handicap del poco nivel de pádel que tienen los jugadores locales, por lo que será complicado encontrar sparrings para entrenar. Cuantos más jugadores decidan instalar su residencia en la ciudad árabe más se paliará esta circunstancia. Sin embargo, son muy pocas las semanas libres de entrenamiento con las que cuentan los jugadores que suelen entrenarse durante los torneos con sus respectivas parejas.

Jon Sanz en Dubai donde vivirá una nueva experiencia / RRSS

España vs Dubai: comparación de precios

Vivienda: La vivienda en Dubai es mucho más cara que en España. Por ejemplo, un apartamento de una habitación en una zona céntrica, en la ciudad árabe puede costar unos 2.100 euros al mes mientras que en Madrid o Barcelona unos 1.300. Si se busca un apartamento con tres habitaciones en Dubai suele ascender a 4.000 euros al mes mientras que en España hablaríamos de unos 2.400.

Transporte y coches: El combustible es más barato en Emiratos, pero el coche es prácticamente imprescindible. Seguros, mantenimiento y parking elevan el gasto. En España, el transporte público reduce considerablemente la necesidad de vehículo propio. La gasolina en UAE está a un promedio de 0,60 euros el litro mientras que en España tiene una media de 1,40 euros/litro.

Sanidad y educación: En Dubai, la sanidad es privada y de calidad, pero costosa si no está incluida en el contrato de trabajo. Las escuelas internacionales pueden superar fácilmente los 15.000 € anuales por niño, algo muy por encima del sistema público español, aunque la realidad es que los jugadores de pádel no viajan a Dubai con la intención de formar allí una familia.

El pádel no está solo: el éxodo deportivo hacia Dubai

Lo que vive el pádel forma parte de un fenómeno mucho más amplio que ha afectado a muchos otros deportes. Son muchas las disciplinas que han visto como sus deportistas han emigrado a Emiratos Árabes Unidos, sobre todo aquellos deportes que mueven más dinero en sus élites.

Golf: El golf fue uno de los primeros deportes en asentarse en Dubai. Campos de primer nivel, torneos del DP World Tour y fiscalidad favorable han convertido la ciudad en residencia habitual para muchos profesionales europeos, destacan entre ellos Jon Rahm, Rafa Cabrera-Bello, Adrián Otaegui o en su momento Rory McIlroy son algunos ejemplos.

Rahm es de los golfistas que ha optado por residir en Dubai / DP WORLD TOUR

Tenis: Tenistas ATP y WTA llevan años utilizando Dubai como base de entrenamiento, gracias a academias de alto rendimiento, torneos internacionales y excelentes instalaciones indoor. Es probablemente el espejo donde se miran los jugadores de pádel. Roger Federer, Novak Djokovic, Paula Badosa son tenistas con residencia en Dubai y donde pasan gran parte del año entrenando allí. En el caso del suizo, ya retirado, mantiene su residencia en la capital árabe.

Fútbol: Aunque Arabia Saudí concentra los grandes fichajes, muchos futbolistas, entrenadores y agentes mantienen su residencia en Dubai, incluso compitiendo en ligas europeas. El modelo empieza a replicarse en el pádel. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba o Neymar Jr, son algunos ejemplos de futbolistas con residencia en Dubai.

Ciclismo y deportes de resistencia: El UAE Team Emirates en ciclismo simboliza la apuesta del país por el deporte de alto nivel. Triatletas y ciclistas utilizan Dubai como base logística y de preparación.

Conclusión: ¿paraíso o decisión calculada?

Dubai no es un paraíso universal, pero sí una herramienta estratégica poderosa para muchos jugadores de pádel. Representa una oportunidad de crecimiento económico, visibilidad y diversificación profesional, aprender inglés es otra de las ventajas pero todo ello a costa de asumir un estilo de vida exigente y alejado de la tradición europea.

El 'nuevo Edén del pádel' no está hecho solo de pistas y premios, sino de decisiones personales, fiscales y culturales. Como ya ocurrió antes en el golf o el tenis, el tiempo dirá si este modelo se consolida… o si Dubai acaba siendo solo una etapa más en la carrera de los jugadores.