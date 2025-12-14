Dónde ver las Premier Padel Tour Finals Barcelona en directo por TV y online

La temporada pone hoy 14 de diciembre el broche final con la disputa de las Premier Padel Tour Finals, el último torneo del curso. Te detallamos los horarios de la jornada de hoy y cómo ver las Finals de Premier Padel en Barcelona por televisión y online en España.

Este domingo 14 de diciembre se celebra la jornada definitiva del torneo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por la mañana se jugarán los partidos por el tercer y cuarto puesto, mientras que por la tarde se disputarán las finales femenina y masculina.

Las Finals reúnen exclusivamente a las dieciséis mejores parejas de la temporada, tanto en categoría masculina como femenina, en un escenario de lujo como el Palau Sant Jordi, ubicado en la montaña de Montjuïc. En la edición anterior, los campeones fueron Jon Sanz y Coki Nieto en el cuadro masculino y Ari Sánchez y Paula Josemaría en el femenino. Sin embargo, ninguno de ellos repetirá título en Barcelona. En el caso de Sánchez y Josemaría, el binomio buscará el tercer puesto en su último torneo juntas, tras anunciar su separación al término de la temporada 2025, poniendo fin a cinco años de etapa conjunta.

Horarios de las Barcelona Finals hoy

Los partidos arrancan a las 11:00 horas (CET) en la Pista Central:

Araújo / Ustero (4) vs Sánchez / Josemaría (2) | 11:00 h

vs | 11:00 h Stupaczuk / Di Nenno (5) vs Navarro / Sanz (6) | No antes de las 13:00 h

vs | No antes de las 13:00 h Fernández / González (3) vs Triay / Brea (1) | No antes de las 16:00 h

vs | No antes de las 16:00 h Coello / Tapia (1) vs Galán / Chingotto (2) | A continuación

Dónde ver las Barcelona Finals

Las Premier Padel Tour Finals se pueden seguir en abierto a través del canal de Red Bull, que estrena para este torneo la narración del periodista Lalo Alzueta.

En España, la competición también se emite en la plataforma de pago Movistar+, a través de los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (diales 8 y 53).

En Latinoamérica, los partidos se retransmiten en directo por ESPN. En Italia, la señal corre a cargo de SKY; en Francia, de Canal+; y en Portugal, el torneo se puede ver a través de Sport TV.

En SPORT podrás seguir cada día todos los resultados, horarios y la última hora del Premier Padel, con especial atención a la actuación de las parejas españolas.