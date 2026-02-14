El divertido.... y difícil reto del entrenador de Ari Sánchez y Andrea Ustero que tendrá que cumplir

El pádel tiene estas cosas. Se juegan títulos, se rompen estadísticas… y también se firman promesas que luego pasan factura. Que se lo digan a Ángel González, más conocido en el circuito como Angelote, que ahora deberá cambiar banquillo por báscula tras la gesta de sus pupilas en Riad.

El entrenador de Ari Sánchez y Andrea Ustero lanzó el reto antes del torneo: si sus chicas levantaban el título, él se comprometería a llevar una vida saludable y perder 20 kilos. Una promesa de vestuario, de esas que parecen imposibles o harto difíciles y más cuando al otro lado de la red están las número uno del mundo y tus pupilas llevan apenas unas semanas juntas. Pero el deporte, caprichoso y maravilloso, quiso que la sorpresa pasara por delante de la lógica y Angelote no dudara en desvelar el reto y cumplirlo.

Ari y Andrea firmaron una remontada de carácter ante las reinas del ranking, Gemma Triay y Delfi Brea, a las que superaron por 3-6, 6-3 y 6-4 en una final vibrante. Tras ceder el primer set, la dupla reaccionó con temple, agresividad y esa convicción que distingue a las parejas llamadas a marcar época. Paso a paso, punto a punto, fueron desmontando el dominio de las número uno hasta darle la vuelta al partido… y con ello al destino de su entrenador, uno de los grandes culpables de que Ari y Andrea levantaran el título.

La confesión no tardó en hacerse pública. El propio Angelote lo reconoció en redes sociales, entre risas y resignación, mientras que Ari lo confirmó ante los micrófonos de Premier Padel. “Ahora lo tiene que cumplir”, vino a decir la catalana con esa media sonrisa que mezcla cariño y travesura.

Así que mientras Ari Sánchez y Andrea Ustero celebran un título de prestigio y una victoria de peso ante la pareja más sólida del circuito, en el otro lado del equipo empieza otra competición: la del entrenador que deberá a empezar a contar calorías y hacer más deporte para lograr el reto. Sus chicas le dan seis meses para conseguir desprenderse de los 20 kilos prometidos.

Noticias relacionadas

Si algo ha demostrado este equipo es que cumple bajo presión. Ellas lo hicieron en la pista. Ahora le toca a Angelote hacerlo fuera de ella. El reto está servido: 20 kilos menos, más vida saludable… y, quién sabe, quizá una nueva promesa para el próximo título. Pero cuidado con lo que se promete en el pádel: a veces, se gana.