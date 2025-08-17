La divertida advertencia de Galán a Chingotto: "No las gastes porfa"

La relación entre Alejandro Galán y Fede Chingotto va mucho más allá de la pista. Ambos jugadores, tras decidir jugar juntos, han encontrado también una gran sintonía entre ambos fuera del 20x10. Se sienten felices trabajando juntos y ello se transmite tanto en su juego como en sus gestos de cariño entre ellos, las risas en la pista, los abrazos. La vida de ambos ha cambiado muchísimo tras confirmar su unión, pero sobre todo la de Ale Galán, quien estaba viviendo una época complicada formando pareja con Juan Lebrón. Los buenos resultados no estaban alineados con una buena relación hasta que el madrileño decidió poner fin a la relación.

Fue entonces cuando llamó a Fede Chingotto, una llamada que sorprendió a todos al ser el argentino un jugador completamente distinto al Lobo. Sin embargo, era algo bastante esperado ya que por ranking y un estilo muy distinto pero a la vez muy eficaz podían adaptarse perfectamente al juego agresivo de Galán.

Chingotto y Galán han celebrado muchas victorias desde su unión / Premier Padel

La realidad fue que la Chingalan funcionó a la perfección desde el primer día y, si bien es cierto que de momento no consiguen llegar al nivel excelso de los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia, también lo es que ya han conseguido ganarles en más de una ocasión. En 2025 el cara a cara está 5-1 mientras que en el global de sus enfrentamientos la balanza también se decanta a favor de los uno por 15-6. Sin embargo, Galán y Chingotto confían en dar con la tecla para destronar a sus máximos rivales en un futuro no muy lejano.

Este 2025 ya han ganado cuatro títulos (Miami P1, Santiago P1, Asunción P2 y Major de Roma) y tras el descanso veraniego quieren ir a por más. Precisamente, durante este parón de agosto, ambos jugadores han optado por disputar diferentes exhibiciones. Ale Galán se encuentra en Sudáfrica disputando el SA Invitational Padel mientras que el argentino se encuentra en México jugando la tercera parada de la Pro Padel League en Guadalajara.

Galán advierte a su compañero en una broma en las redes sociales / RRSS

Pero ambos siguen conectados y 'vigilándose' pese a estar cada uno en una punta del mundo. Tanto es así que Galán no dudó en mandarle un mensaje a su compañero cuando vio las imágenes de una jugada donde Chingotto conseguía un remate al filo del cristal trayéndose la bola a su campo de manera espectacular. Una jugada nada habitual en el pequeño jugador argentino: "No las gastes porfa", le dice Galán en Instagram al ver el increíble smash de su compañero. El mensaje va acompañado de emoticonos con los ojos llorosos y las manos rezando pidiéndoselo por favor.

Una bonita broma que denota una vez más el buen rollo que existe en esta pareja que destila felicidad por los cuatro costados y confianza en que esta unión dará muchas alegrías a ambos y sobre todo a todos los aficionados que se han subido a la Chingalaneta.