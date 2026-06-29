¿Cuánto dinero ganan los campeones del Valladolid Premier Padel P2?
Al ser un torneo de categoría P2 dentro de Premier Padel, es de los que reparte menos dinero dentro del circuito.
Angie F.G.
El Valladolid Premier Padel P2, celebrado del 22 al 28 de junio en la Plaza Mayor de Valladolid ha celebrado los 20 años de historia del pádel en la ciudad vallisoletana y de nuevo ha visto las gradas llenas para asistir al mejor pádel del mundo.
En Valladolid, el local Arturo Coello y Agustín Tapia, se llevaron el título en categoría masculina tras imponerse a Fede Chingotto y Ale Galán en la final. Tanto Fede como Arturo sufrieron problemas estomacales durante la semana que les impidió rendir a su mejor nivel. En categoría femenina, Bea González y Paula Josemaría se impusieron a Ari Sánchez y Andrea Ustero en la primera final que enfrentaba a Ari y Paula trs separarse.
De esta manera, Bea y Paula lograban el sexto título de la temporada y siguen acechando a las uno Triay y Brea en la Race.
El dinero que hay en juego
En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición de la ciudad española.
Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de Valladolid la repartición del dinero en premios es la siguiente:
- Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino
- Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino
- Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino
- Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino
- Octavos de final: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino
- Dieciseisavos: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino
- Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino
Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.
Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciseisavos 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última qualy 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.
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