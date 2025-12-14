¿Cuánto dinero ganan los campeones de las Premier Padel Finals de Barcelona?

Las Premier Padel Finals, celebradas del 11 al 14 de diciembre en el Palau Sant Jordi, son el último torneo de un intenso año de pádel. El Masters pone el colofón final a la temporada y lo ha hecho con un gran éxito de público en las gradas.

En concreto, la organización de las Tour Finals reparte un total de 600.000 euros en premios entre los jugadores que han participado en este torneo en la capital catalana que, recordemos, son los 16 mejores en cada categoría.

El Palau Sant Jordi fue el epicentro del pádel mundial esta semana / Premier Padel

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales de este torneo, las más altas del circuito, se distribuyen de la siguiente manera:

Campeones : 52.500 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina)

: 52.500 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina) Finalistas : 30.000 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina)

: 30.000 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina) Tercer puesto : 21.000 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina)

: 21.000 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina) Cuarto puesto : 13.500 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina)

: 13.500 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina) Cuartos de final: 7.688 euros (cada miembro de la pareja masculina o femenina)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Campeones : 1.500 puntos

: 1.500 puntos Finalistas : 900 puntos

: 900 puntos Tercer puesto : 600 puntos

: 600 puntos Cuarto puesto : 400 puntos

: 400 puntos Cuartos de final: 270 puntos

Con este reparto de puntos se cierra el ranking de este 2025 aunque los puntos que se acumulan sirven de cara a la clasificación del año 2026.