¿Cuánto dinero ganan los campeones del Premier Padel GNP Acapulco Major?

El Premier Padel GNP Acapulco Major, celebrado del 24 al 30 de noviembre en el Arena GNP Seguros, es el último grande que se ha celebrado este 2025 después de que en el mes de abril se llevara a cabo el Qatar Major, en junio el Italy Major y en septiembre el París Major.

En concreto, la organización de este Major reparte un total de 1.029.558 euros en premios entre los jugadores que han participado en este torneo en la ciudad mexicana.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales de este torneo, las más altas del circuito, se distribuyen de la siguiente manera:

Campeones: 48.000 euros (cada miembro de la pareja)/ 48.000 euros en el cuadro femenino

48.000 euros (cada miembro de la pareja)/ 48.000 euros en el cuadro femenino Finalista: 24.000 euros (cada miembro de la pareja)/ 24.000 euros en el cuadro femenino

24.000 euros (cada miembro de la pareja)/ 24.000 euros en el cuadro femenino Semifinalistas: 13.325 euros (cada miembro de la pareja)/ 13.325 euros en el cuadro femenino

13.325 euros (cada miembro de la pareja)/ 13.325 euros en el cuadro femenino Cuartos de final: 8.660 euros (cada miembro de la pareja)/8.660 euros en el cuadro femenino

8.660 euros (cada miembro de la pareja)/8.660 euros en el cuadro femenino Dieciseisavos de final : 5.330 euros (cada miembro de la pareja)/ 5.330 euros en el cuadro femenino

: 5.330 euros (cada miembro de la pareja)/ 5.330 euros en el cuadro femenino Treintadosavos de final : 1.935 euros (cada miembro de la pareja)/ 1.935 euros en el cuadro femenino

: 1.935 euros (cada miembro de la pareja)/ 1.935 euros en el cuadro femenino Qualifying R3: 1250 (cada miembro de la pareja)

1250 (cada miembro de la pareja) Qualifying R2: 1250 (Cada miembro de la pareja en el cuadro femenino)

1250 (Cada miembro de la pareja en el cuadro femenino) Qualifying R1: 407 (Cada miembro de la pareja en el cuadro femenino)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 2.000 puntos, los finalistas reciben 1200 puntos, los semifinalistas 720 y los cuartofinalistas 360, tercera ronda 180, segunda ronda 90, primera ronda 35 tanto en hombres como en mujeres. En la fase previa los hombres suman 30 puntos en la tercera ronda y 15 en la segunda. En mujeres suma 30 puntos en la segunda ronda.