¿Cuánto dinero ganan los campeones del Oysho Milano P1 Premier Padel?

El Oysho Milano Premier Padel P1, celebrado del 4 al 12 de octubre en el Allianz Cloud de la ciudad italiana, se ha caracterizado por el triunfo de Chingotto y Galán frente a los número uno, Coello y Tapia, tras remontar un set en contra y endosarles a los número uno un 6-0 en el tercer parcial, algo histórico ya que la dupla hispano argentina jamás había recibido un 6-0 desde que se juntó como pareja.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P1 reparte un total de 474.500 euros en premios entre los jugadores que han participado en la competición de la ciudad italiana.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:

Campeones: 26.000 euros (cada miembro de la pareja)

Finalista: 13.700 euros (cada miembro de la pareja)

Semifinalistas: 7. 250 euros (cada miembro de la pareja)

Cuartos de final: 4.553 euros (cada miembro de la pareja)

Octavos de final: 3.120 euros (cada miembro de la pareja)

Dieciseisavos de final : 2.400 euros (cada miembro de la pareja)

Treintadosavos de final : 1.740 euros (cada miembro de la pareja)

Final de la previa: 1.300 euros (cada miembro de la pareja)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 1000 puntos, los finalistas reciben 600 puntos, los semifinalistas 360, los cuartofinalistas 180, los octavofinalistas 90 puntos y los dieciseisfinalistas 45. La primera ronda en el cuadro masculino suma 22 puntos.

La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.