¿Cuánto dinero ganan los campeones del NewGiza Premier Padel P2?

El NewGiza Premier Padel P2, celebrado del 13 al 18 de abril en el NewGiza Sports Club de El Cairo, se ha caracterizado por la ausencia de la pareja número uno masculina del ranking FIP, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes ya no se inscribieron en la edición de 2025, así que no defendían puntos en la cita egipcia.

En NewGiza se vivieron dos finales muy diferentes. En la masculina, Fede Chingotto y Ale Galán reeditaron el título después de ganar a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas en un partido que dominaron primeros cabeza de serie, mientras que en la final femenina, las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, se vieron sorprendidas por las número dos, Bea González y Paula Josemaría en un igualadísimo duelo que resolvió en tres sets y se fue más allá de las tres horas.

De esta manera, Chingalán lograba el tercer título consecutivo y se erigía en la pareja número uno de la Race mientras que Bea y Paula conseguían su segunda corona tras la de Miami y se consolidan como una pareja que va a luchar por el número uno hasta el final.

El dinero que hay en juego

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición en la ciudad egipcia.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de NewGiza la repartición del dinero en premios es la siguiente:

Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino

12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino

7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino

4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino

2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino Octavos de final : 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino

: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino Dieciseisavos : 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino

: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

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Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciséisavos, 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última qualy 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.