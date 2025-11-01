¿Cuánto dinero ganan los campeones del Newgiza Premier Padel P2?

El Newgiza Premier Padel P2, celebrado del 25 de octubre al 1 de noviembre en el Newgiza Sports Club, se ha caracterizado por la ausencia de parejas muy importantes dentro del circuito. En el cuadro masculino renunciaron a disputar el torneo egipcio Arturo Coello y Agustín Tapia, pareja número uno, para darse una semana de descanso antes del Mundial de parejas de Kuwait.

En el cuadro femenino tampoco asistieron la pareja número 1, Gemma Triay y Delfi Brea, por problemas físicos de la argentina mientras que la pareja número tres, Bea González y Claudia Fernández, tampoco asistió al torneo egipcio debido a una lesión de la madrileña.

El torneo de Newgiza no se apartó del guion escrito de antemano y los principales favoritos se erigieron como campeones. Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino y Ari Sánchez y Paula Josemaría en el cuadro femenino levantaron el trofeo en el último P2 del año celebrado en Egipto.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 reparte un total de 262.250 euros en premios entre los jugadores que han participado en este torneo en la ciudad española.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Cabe destacar que, en 2025, Premier Padel incrementó en 10.000 € los premios para los torneos P2 femeninos, elevando el total a 85.000 €, como parte de las mejoras acordadas con la International Padel Players Association (IPPA) para apoyar a las jugadoras de menor ranking. En el caso del P2 de Egipto la repartición del dinero en premios es la siguiente:

Campeones: 15.000 euros (cada miembro de la pareja)/8.500 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 300 puntos, los semifinalistas 180 y los cuartofinalistas 90.