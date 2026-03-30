¿Cuánto dinero ganan los campeones del Miami Premier Padel P1?
Al ser un torneo de categoría P1 dentro de Premier Padel, este torneo es el que reparte más dinero dentro del circuito solo por detrás de los Majors
Angie F.G.
El Miami Premier Padel P1, celebrado del 22 al 29 de marzo en el Miami Beach Convention Center de la ciudad estadounidense, se ha caracterizado por el primer triunfo de la nueva pareja formada por Bea González y Paula Josemaría sobre las número uno Gemma Triay y Delfi Brea en el cuadro femenino. En el masculino, Fede Chingotto y Ale Galán superaron a los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia igualándoles en títulos con dos para cada pareja.
En concreto, la organización de este torneo de categoría P1 reparte un total de 479.068 euros en premios entre los jugadores que han participado en la competición de la ciudad de Arabia Saudí.
Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:
Cuadro masculino
- Campeones: 26.270 euros (cada miembro de la pareja)
- Finalista: 13.917 euros (cada miembro de la pareja)
- Semifinalistas: 7. 340 euros (cada miembro de la pareja)
- Cuartos de final: 4.630 euros (cada miembro de la pareja)
- Octavos de final: 2.705 euros (cada miembro de la pareja)
- Dieciseisavos de final: 1.980 euros (cada miembro de la pareja)
- Treintaidosavos de final: 1.305 euros (cada miembro de la pareja)
- Final de la previa: 870 euros (cada miembro de la pareja)
Cuadro femenino
- Campeones: 17.000 euros (cada miembro de la pareja)
- Finalista: 9.350 euros (cada miembro de la pareja)
- Semifinalistas: 5.100 euros (cada miembro de la pareja)
- Cuartos de final: 3.506 euros (cada miembro de la pareja)
- Octavos de final: 2.125 euros (cada miembro de la pareja)
- Dieciseisavos de final: 1.105 euros (cada miembro de la pareja)
- Final de la previa: 723 euros (cada miembro de la pareja)
- Q1: 260 euros (cada miembro de la pareja)
Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.
Los ganadores del torneo acumularán un total de 1.000 puntos, los finalistas reciben 600 puntos, los semifinalistas 360, los cuartofinalistas 180, los octavofinalistas 90 puntos y los dieciseisfinalistas 45. La primera ronda en el cuadro masculino suma 22 puntos. Además hay un bonus Qualy de 10 puntos por entrar en el cuadro principal y 18 por llegar a la final de la Qualy.
La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.
- Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
- El Barça toma una decisión con el fichaje de Xavi Simons
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- España tranquiliza al Barça con Lamine Yamal
- Carrera MotoGP del GP de las Américas 2026: resumen y tiempos tras la victoria de Marco Bezzecchi
- El Inter se activa para suplir la posible marcha de Bastoni al Barça
- Confirmado: las tres camisetas oficiales del Barça para la próxima temporada
- Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el clásico de la Liga F en vivo