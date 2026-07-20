¿Cuánto dinero ganan los campeones del Málaga Premier Padel P1?
Al ser un torneo de categoría P1 dentro de Premier Padel, este torneo es el que reparte más dinero dentro del circuito solo por detrás de los Majors
Angie F.G.
El Málaga Premier Padel P1, celebrado del 13 al 19 de julio en el Martín Carpena de la ciudad andaluza, se ha caracterizado la reedición del título de Arturo Coello y Agustín Tapia mientras que en mujeres la ídolo local, Bea González, perdió una final épica de más de tres horas junto a Paula Josemaría ante las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea.
En concreto, la organización de este torneo de categoría P1 reparte un total de 479.068 euros en premios entre los jugadores que han participado en la competición de la ciudad andaluza.
Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:
Cuadro masculino
- Campeones: 26.270 euros (cada miembro de la pareja)
- Finalista: 13.917 euros (cada miembro de la pareja)
- Semifinalistas: 7. 340 euros (cada miembro de la pareja)
- Cuartos de final: 4.630 euros (cada miembro de la pareja)
- Octavos de final: 2.705 euros (cada miembro de la pareja)
- Dieciseisavos de final: 1.980 euros (cada miembro de la pareja)
- Treintaidosavos de final: 1.305 euros (cada miembro de la pareja)
- Final de la previa: 870 euros (cada miembro de la pareja)
Cuadro femenino
- Campeones: 17.000 euros (cada miembro de la pareja)
- Finalista: 9.350 euros (cada miembro de la pareja)
- Semifinalistas: 5.100 euros (cada miembro de la pareja)
- Cuartos de final: 3.506 euros (cada miembro de la pareja)
- Octavos de final: 2.125 euros (cada miembro de la pareja)
- Dieciseisavos de final: 1.105 euros (cada miembro de la pareja)
- Final de la previa: 723 euros (cada miembro de la pareja)
- Q1: 260 euros (cada miembro de la pareja)
Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.
Los ganadores del torneo acumularán un total de 1.000 puntos, los finalistas reciben 600 puntos, los semifinalistas 360, los cuartofinalistas 180, los octavos de final 90 puntos y los dieciseisavos de final 45. La primera ronda en el cuadro masculino suma 22 puntos. Además hay un bonus Qualy de 10 puntos por entrar en el cuadro principal y 18 por llegar a la final de la Qualy.
La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.
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