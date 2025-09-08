¿Cuánto dinero ganan los campeones del Madrid Premier Padel P1?

El Madrid Premier Padel P1, celebrado del 2 al 7 de septiembre en el Movistar Arena, se ha caracterizado por tener a unos campeones inesperados después de que los principales favoritos quedasen eliminados. Leo Augsburger y Martín Di Nenno en el cuadro masculino y Bea González al lado de Claudia Fernández se coronaron en Madrid tras un torneo excelente de ambas parejas.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P1 reparte un total de 474.500 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición de la ciudad madrileña.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:

Campeones: 26.000 euros (cada miembro de la pareja)

26.000 euros (cada miembro de la pareja) Finalista: 13.700 euros (cada miembro de la pareja)

13.700 euros (cada miembro de la pareja) Semifinalistas: 7. 250 euros (cada miembro de la pareja)

7. 250 euros (cada miembro de la pareja) Cuartos de final: 4.553 euros (cada miembro de la pareja)

4.553 euros (cada miembro de la pareja) Octavos de final: 3.120 euros (cada miembro de la pareja)

3.120 euros (cada miembro de la pareja) Dieciseisavos de final : 2.400 euros (cada miembro de la pareja)

: 2.400 euros (cada miembro de la pareja) Treintadosavos de final : 1.740 euros (cada miembro de la pareja)

: 1.740 euros (cada miembro de la pareja) Final de la previa: 1.300 euros (cada miembro de la pareja)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 1000 puntos, los finalistas reciben 600 puntos, los semifinalistas 360, los cuartofinalistas 180, los octavofinalistas 90 puntos y los dieciseisfinalistas 45. La primera ronda en el cuadro masculino suma 22 puntos.

La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.