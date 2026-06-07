¿Cuánto dinero ganan los campeones del Italy Major?

El Italy Major celebrado del 2 al 7 de junio en el Foro Itálico de Roma, se ha caracterizado por haber asistido al partido más largo de la historia de Premier Padel después de que el duelo entre Ari Sánchez y Andrea Ustero frente a Bea González y Paula Josemaría de semifinales durara 4 horas y 12 minutos. La victoria fue para las catalanas que perdieron posteriormente la final ante Gemma Triay y Delfi Brea.

La final masculina se la llevaron también los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello tras vencer a Fede Chingotto y Ale Galán en el que se considera ya el clásico del pádel.

En concreto, la organización de este torneo de categoría Major reparte un total de 1.044.849 euros en premios entre los jugadores que han participado en la competición de la ciudad de italiana.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:

Cuadro masculino

Campeones: 48.000 euros (cada miembro de la pareja)

48.000 euros (cada miembro de la pareja) Finalista: 24.000 euros (cada miembro de la pareja)

24.000 euros (cada miembro de la pareja) Semifinalistas: 13.325 euros (cada miembro de la pareja)

13.325 euros (cada miembro de la pareja) Cuartos de final: 8.660 euros (cada miembro de la pareja)

8.660 euros (cada miembro de la pareja) Octavos de final: 5.330 euros (cada miembro de la pareja)

5.330 euros (cada miembro de la pareja) Dieciseisavos de final : 3.410 euros (cada miembro de la pareja)

: 3.410 euros (cada miembro de la pareja) Treintaidosavos de final : 1.935 euros (cada miembro de la pareja)

: 1.935 euros (cada miembro de la pareja) Final de la previa: 1.250 euros (cada miembro de la pareja)

Cuadro femenino

Campeones: 48.700 euros (cada miembro de la pareja)

48.700 euros (cada miembro de la pareja) Finalista: 24.350 euros (cada miembro de la pareja)

24.350 euros (cada miembro de la pareja) Semifinalistas: 13.525 euros (cada miembro de la pareja)

13.525 euros (cada miembro de la pareja) Cuartos de final: 8.790 euros (cada miembro de la pareja)

8.790 euros (cada miembro de la pareja) Octavos de final: 5.409 euros (cada miembro de la pareja)

5.409 euros (cada miembro de la pareja) Dieciseisavos : 3.460 euros (cada miembro de la pareja)

: 3.460 euros (cada miembro de la pareja) Treintaidosavos : 1.965 euros (cada miembro de la pareja)

: 1.965 euros (cada miembro de la pareja) Final de la previa : 1.274 euros (cada miembro de la pareja)

: 1.274 euros (cada miembro de la pareja) Q1: 407 euros (cada miembro de la pareja)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumulan un total de 2.000 puntos, los finalistas reciben 1.200 puntos, los semifinalistas 720, los cuartofinalistas 360, los octavos de final 180 puntos y los dieciseisavos de final 90. La primera ronda en el cuadro masculino suma 35 puntos. Además hay un bonus Qualy de 15 puntos por entrar en el cuadro principal, 30 por llegar a la final de la Qualy y 15 por llegar a la Q2.

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La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.